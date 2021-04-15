Türk firmanın inşa ettiği Türkistan Uluslararası Havalimanı 5 ayda yaklaşık 34 bin yolcu ağırladı

Kamu-özel ortaklığı (PPP) modeli ve yüzde 100 özel sektör sermayesiyle YDA Group tarafından 11 ayda inşası bitirilen Türkistan Uluslararası Havalimanı, bölgenin son yıllarda yapılan en önemli yatırımları arasında gösteriliyor. AA muhabirinin havalimanı işletmecisi YDA Group'tan aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen havalimanı, Kasım 2020'de açılışının ardından ilk ay (Aralık 2020) 3 bin 393 kişiyi ağırladı.

Yeni yılla birlikte yolcu sayısını artıran havalimanı, ocakta 5 bin 766, şubatta 6 bin 392, martta 10 bin 565 ve 14 Nisan itibarıyla da 7 bin 633 yolcuya ulaştı. Böylece Türkistan Uluslararası Havalimanı, açılışının ardından geçen 5 ayda toplam 33 bin 749 bin yolcu ağırlamış oldu.

"HERKESİ TÜRKİSTAN'I GÖRMEYE DAVET EDİYORUM"

YDA Group Bölge Yöneticisi Taner Ataeri, söz konusu yatırıma Kazakistan ile karşılıklı görüşerek başladıklarını söyledi.

Türkistan'a son iki yıldır turizm, sağlık, otelcilik, konaklama ve eğlence alanlarda çok fazla yatırımın yapıldığını ifade eden Ataeri, "Havalimanına ilgi her geçen gün artıyor. Uçaklar hep dolu gidip geliyor. Gelecekte Türkiye'den farklı şehirlere uçuşlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Ataeri, Türkistan'ın yeni turizm yatırımlarıyla bölgenin cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek, YDA Group olarak ülkedeki yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi. Türkiye'den Hoca Ahmet Yesevi Türbesi gibi manevi değeri olan yerleri görmek isteyen birçok insanın bulunduğuna dikkati çeken Ataeri, herkesi Türkistan'ı görmeye davet etti. Ataeri, söz konusu havalimanın modernizasyon, altyapı ve hizmet olarak ülkenin en iyi havalimanı olarak gösterildiğini sözlerine ekledi.

"YOĞUN TALEP VAR"

Türkistan Uluslararası Havalimanı İşletme Müdürü Hakan Kılavuz, hedeflerinin havacılıkta kaliteyi artırmak olduğunu bildirdi.

Havalimanına gösterilen ilgiden mutlu olduklarını vurgulayan Kılavuz, burasının şu ana kadar 120'nin üzerinde uçağa ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Kılavuz, İstanbul-Türkistan seferlerinin mart ayında başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu zaman kadar bu şehirler arasında 7 sefer gerçekleştirdik ve bu seferlerde 1207 yolcuya ev sahipliği yaptık. Uçaklarımız İstanbul-Türkistan hattında yüzde 90 doluluk oranıyla sefer yapıyor. İki ülke vatandaşlarından da uçuşlara yoğun talep var."

Türk Hava Yollarının (THY) 3 Mayıs'tan itibaren Türkistan'a doğrudan uçuş başlatmayı planladığı bilgisini veren Kılavuz, bu durumun yolcu sayılarını artıracağını sözlerine ekledi.

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