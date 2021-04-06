Türk firmalarına Hindistan fırsatı

MÜSİAD organiza-törlüğünde, DEİK ve Hindistan Ticareti Geliştirme Konseyi işbirliğiyle Hindistan’a 5 gün süren iş gezisi programı düzenlediklerini belirten Dönmez, ziyaret kapsamında MÜSİAD ve DEİK ile Hindistan Ticareti Geliştirme Konseyi arasında, işbirliğini artırmak ve ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı (MoU) imzaladıklarını dile getirdi. Dönmez, Hindistan’ın savunma sanayisine 100 milyar dolar ayırdığını belirterek, bunun Türk firmalar için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Dönmez, “Türk firmalarının güçlü olduğu gemi yapımının yanı sıra savunma sanayisine ilişkin projelerde önemli fırsatlar var.

Şirketlerimiz, bu konularda mutlaka girişimde bulunmalı” diye konuştu. Birçok gıda ve gıda sanayi ürünlerinde her geçen yıl pazar payının arttığını dile getiren Tevfik Dönmez, şu bilgileri verdi: “Bugün itibarıyla kentlerde yaşayan 400 milyon orta gelir nüfusa sahip Hindistan’da bu rakamın 2040’a kadar yaklaşık 750 milyon olması bekleniyor. Bu anlamda özellikle gıda, içecek, ev aletleri, mutfak gereçleri, cam ürünler, lüks mobilya ve özel kargo, motokurye gibi hizmet sektörlerinde girişimci Türk firmalarımız için çok büyük fırsatlar, teşvikler ve işbirliği olanakları bulunuyor.” Dönmez müteahhitlik ve turizm alanındaki fırsatlara dikkat çekti.

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