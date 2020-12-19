Türk firmadan Afrika’ya 100 bin konut

İmzalanan anlaşma kapsamında Torkam Holding, 100 bin sosyal konutun konutun projelendirilmesi ve inşasını üstlenecek, şehrin ihtiyacı olan nitelikli karma projeleri hayata geçirecek. Arsalar Kongo Cumhuriyeti tarafından tahsis edilirken, proje finansmanı için de maden işletmeciliği alanında işbirliği yapılacak.



10 MİLYON KONUT İHTİYACI

Müteahhitlik sektöründeki 30 yılı aşkın deneyime sahip olduklarını söyleyen Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “Türkiye’deki tecrübemizi dünyaya taşıyarak ülkemize katma değer sağlıyoruz. Bugüne dek Cezayir’de teslim ettiğimiz konut, kamu binaları, okul, Bulgaristan’da inşa ettiğimiz rezidans ve otel, Almanya’ da başladığımız gayrimenkul projelerinin neticeleri bizleri daha da cesaretlendirdi. Bugün geldiğimiz noktada Afrika’nın önemli anlaşmalarından birine imza atıyoruz. Tüm dünya olarak zorlukların yaşandığı bir dönemde böylesine önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Anlaşmanın 3 boyutu var; ilki 100 bin sosyal konutun yapılması, bu bir tahhüt işi. İkinci boyutu bu konutlar için arazi tahsisi.

Kongo Cumhuriyeti Arazi İşleri Bakanlığı bize uygun yerleri tahsis edecek. 3. boyutta bu işin finansmanı için madencilik alanında işbirliği yapacağız” diye konuştu. Dereli, anlaşma kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin en büyük binasını da yapacaklarını söyledi. Afrika bölgesinde 10 milyon acil sosyal konuta ihtiyacın olduğuna dikkat çeken Mahmut Dereli, bu konuda Türk müteahhitlik şirketlerine önemli görevlerin düştüğünü söyledi. Dereli “Bu anlaşmayla birlikte sektörümüzde faaliyet gösteren şirketleri yurtdışı müteahhitlik projelerinde yer almak üzere teşvik etmek istiyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK ALACAK

İstanbul’da gerçekleşen toplantıda söz alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Arazi İşleri Bakanı Molendo Sakombi, “Türkiye’ nin başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere her alandaki başarısı, bizi fazlasıyla etkilemektedir. Bu başarıyı örnek alarak bundan sonraki çalışmalarımızda model olarak ülkemizde uygulamak istiyoruz” şeklinde konuştu.