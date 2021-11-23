Türk E-Spor Projesi GAU Token satışı 3 dakikada tamamlandı!

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Global ölçekte 176 milyar dolar hacme sahip oyun sektörü her geçen yıl astronomik ölçüde büyüme gösteriyor. Bu büyümenin etkisi oyun sektörü etrafındaki birçok sektöre de pozitif etki sağlıyor. Oyun sektörüyle benzer büyüme gösteren kripto para sektörü de son yılların önemli sektörleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından ICRYPEX ile oyun sektörünün yerli girişimlerinden Gamer Arena iş birliği ile GAU Token piyasaya çıktı. Ön satış saatiyle birlikte yoğun ilgi gören GAU Token’ın ön satışa ayrılan 50 milyon adedi 3 dakika gibi kısa bir sürede tükendi. Gamer Arena içerisinde de kullanılabilecek olan GAU Token, rekabetin yüksek olduğu e-spor düellolarında kullanılacak. Birbirinden çekişmeli oyun turnuvalarının ve bireysel maçların düzenlenebileceği, 300 binin üzerinde üyesiyle dev bir oyun platformu olan Gamer Arena’da GAU Token ile özel maçlara katılım sağlanabilicek.

176 milyar dolarlık oyun sektörüne Türk hamlesi olarak öne çıkan iş birliği on yıllık uzun soluklu bir anlaşmayı kapsıyor. Toplamda 500 milyon adet olarak çıkarılan GAU Token, Ethereum ağıyla ve ERC20 protokolüyle üretiliyor.

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En hızlı ön satış süreci GAU Token ile oldu!

Dakikalar içerisinde tükenen GAU Token ön satışıyla ilgili konuşan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “GAU Token son dönemlerde hayata geçirdiğimiz en önemli listelemelerden biriydi. Altay Fan Token ve Edis Fan Token projelerinde olduğu gibi GAU Token da ön satış tarihinin bitiminden önce tükendi. Farklı olarak GAU Token’ın ön satış için ayrılan bölümünü saatler içerisinde değil dakikalar içerisinde yatırımcılarla buluşturduk. Oyun ekosistemi dev bir ekosistem ve her geçen gün büyüyor. Dünyada ve ülkemizde büyük talebi olan genç ve devasa bir sektörden bahsediyoruz. Kripto para sektörü gibi geleceği kurgulayan bir sektörle iş birliği içerisinde olmak GAU Token’ın bu ön satış başarısını öne çıkarıyor. Sırada halka arz süreci var ve GAU Token’ın hem Gamer Arena kullanıcıları hem de kripto para yatırımcıları tarafından aynı ilgiyi göreceğini öngörüyoruz.” dedi.

3 dakikada ön satış adedi olarak sunulan 50 milyon token’ın tamamı tükenen GAU Token’ın halka arzı ise 0,25 TL’lik satış fiyatıyla 26 Kasım 2021 saat 00.00 itibarıyla başlayacak.

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Gamer Arena GAU Token Nedir?



Gamer Arena Utility Token, Gamer Arena tarafından geliştirilmiş, dijital rekabetin yepyeni bir boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Benzersiz bir “utility token” olan Gamer Arena Utility Token, kısaca GAU Token, Gamer Arena dijital oyun, e-spor ve rekabet platformu içerisinde yüz binlerce kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılacak.

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