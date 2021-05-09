Türk doğal taş sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 2 milyar doları aşmak

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz izlerini silen sektör, ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 26 artırarak 620 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin geçen yıl ocak-nisan döneminde 173 milyon dolar olan blok mermer ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 42'lik artışla 246 milyon dolara yükseldi.

İşlenmiş ürün ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artışla 320 milyon dolardan 374 milyon dolara çıktı. ABD işlenmiş mermer talebinde ilk sıranın sahibi oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği, doğal taş ihracatıyla en fazla doğal taş ihraç eden birlik konumunu korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye'nin doğal taş sektöründe dünya rezervlerinin üçte birine sahip olma avantajının yanında renk ve desen zenginliğine de sahip olduğunu dile getirerek, bu sayede her türlü talebe cevap verebildiklerinin vurguladı.

Salgının yaralarını sardıklarını anlatan Kaya, "Konteyner ve navlun fiyatlarındaki büyük artışlara rağmen elde edilen bu ihracat rakamları nedeniyle sektörümüzdeki tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. Konteyner bulamadıkları için 1,5-2 aydır ürünleri depolarında bekleyen ihracatçılarımız var. Konteyner krizi olmasaydı ihracatımız 700-750 milyon dolar aralığına çıkabilirdi. 2021 yılının ikinci yarısında aşılama oranlarının yükselmesi ve konteyner krizinin çözülmesiyle doğal taş ihracatında 2 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





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