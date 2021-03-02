Türk deri sektörünü umutlandıran talep

Zandar, Türk deri ürünleri sektörünün, koronavirüs aşılama çalışmaları ve normalleşme sinyalleriyle umutlarını artırdığını ifade etti. Özellikle Avrupa’da açılmalara yönelik sinyallerin gelmesinin siparişlere de yansıdığını, nisan ayıyla beraber dış taleplerde önemli bir artış beklediklerini kaydeden Zandar, salgın süreciyle tedarik zincirinde önemli değişiklikler yaşandığını dile getirdi.



BÜYÜK AVANTAJ

Bu dönemde Avrupalı alıcıların iş yapma modellerini gözden geçirdiğini, artan lojistik maliyetlerinin Türk firmalarına avantajlar sağladığını vurgulayan Zandar, “Avrupa, Çin’deki yüksek kapasiteli üretim yapan fabrikalara çok gerek olmadığının farkında. Özellikle lojistik maliyetlerin artması onların bu bölgelere doğru kaymasında çok büyük bir etken.

Bunun dışında da stoklu çalışma sisteminden hızlı alımlara doğru bir yönelme var. Bu da bizim gibi esnek üretim imkanı olan, siparişlere hızlı cevap veren ülkeler için büyük avantaj” değerlendirmesinde bulundu. Yaklaşık 2 yıldır Avrupalı büyük tekstil gruplarının Türkiye’ye ilgi göstermeye başladığını ifade eden Zandar, bunun diğer sektörleri de olumlu etkilediğini belirtti.