Türk çayı yeni ürünlerle yeni pazarlara açılacak

Söz konusu ihracattan 10 milyon 282 bin 445 dolar gelir sağlandı. Belçika, Almanya, ABD, Fransa, Hollanda ve KKTC çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu. Bu dönemde Belçika’ya 4 milyon 491 bin 611, Almanya’ya 1 milyon 72 bin 312, ABD’ye 598 bin 256, Fransa’ya 446 bin 891, Hollanda’ya 444 bin 34 ve KKTC’ye 423 bin 124 dolarlık çay satıldı.

LİDER RİZE

Yılın ilk 6 ayındaki çay ihracatı ile 1882 ton çay karşılığı 7 milyon 528 bin 457 dolar kazanç sağlanan 2020’nin aynı dönemine göre miktarda ve değerde yüzde 37’lik artış sağlandı. Türkiye’nin çay ihracatının 5 milyon 882 bin 216 dolar kazandıran 1663 tonluk kısmı, Rize’den gerçekleştirildi. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, “Daha çok Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının ürünlerimizi tercih etmesi Avrupa ülkelerinde çay satışının yoğunlaşmasına neden oluyor. Amacımız ürün çeşitliliğini daha da artırarak farklı ülke piyasalarında yer alabilmek. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Böylece ihracat potansiyelimiz giderek artacaktır” diye konuştu.

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