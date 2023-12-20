Türk bayraklı gemilerde güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

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Yemen ve Somali limanlarına uğrayacak, bunların kıyıları ve açıklarında seyir yapacaklar ile Aden Körfezi ve Babülmendep Boğazında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 19 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 3'e çıkartıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyir yapan gemilere yönelik vuku bulan güvenlik olayları ve yaşanan güncel gelişmeler dikkate alınarak, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) Uygulama Yönetmeliği gereği; Türk bayraklı gemilerimizin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, söz konusu deniz alanlarında seyir yaparken gerekli tedbirleri alabilmeleri, gemilerimizin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla, "Yemen ve Somali limanlarına uğrayacak, bunların kıyıları ve açıklarında seyir yapacaklar ile Aden Körfezi ve Babülmendep Boğazında seyir yapacak" Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 19 Aralık 2023 tarihi itibariyle 3 (Üç)'e çıkartılmıştır. "

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Güvenlik Seviyesi 3, "Kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi bir güvenlik eyleminin muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması durumunda kısa bir süre boyunca en ileri düzeyde ve belirli koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir." şeklinde tanımlanıyor.