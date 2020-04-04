Türk balıkçılara uluslararası sularda da indirimli akaryakıt imkanı

Hükümet, av yasağının devreye girmesinin ardından Türk balıkçıların faaliyetlerine uluslararası sularda devam edebilmesi için indirimli akaryakıt uygulamasını sürdürecek.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, balıkçılıkta genel av yasağı 15 Nisan'da başlayacak, 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonu erken kapatmak durumunda kalan balıkçılar, şansını bu dönemde uluslararası sularda deneyecek.



Balıkçılar, genel av yasağının uygulandığı dönemde, izinli balıkçılık gemileriyle indirimli akaryakıt uygulamasından faydalanabilecek.



Böylece Türk balıkçılar uluslararası sularda da boy gösterecek. Bu şekilde hem ülkenin gıda teminine katkı sağlanması hem de balıkçıların gelir elde etmesi amaçlanıyor.



Bu haktan yararlanmak için belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekiyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge uyarınca, balıkçılar, genel av yasağı dönemi için "Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Belgesi" alacak.



BALIKLAR İZİNLİ LİMANLARDA KARAYA ÇIKARILACAK



Bu yıl münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda yapılacak avcılığa ilişkin esaslar da bu genelgeyle belirlendi. Böylece, tespit edilen alanlarda Akdeniz'de gırgır ve trol, Ege Denizi'nde trol gemilerine izin verilebilecek. Türk karasuları için türler bakımından getirilen zaman yasakları uluslararası sularda uygulanmayacak. Uluslararası sularda avcılık yapacak gemiler için geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne müracaat edilerek, izin belgesi düzenlenmesi sağlanacak. İzin alan balıkçı gemileri avladıkları ürünleri sadece izin verilen limanlar ve barınaklardan karaya çıkarabilecek. Yapılan kontrollerde, uluslararası sularda avcılık yapmak üzere verilen izin kapsamında, Türk karasularında avcılık halinde izin belgesi iptal edilecek.



Genel av yasağı döneminde ÖTV'si indirilmiş yakıt kullanmak isteyen balıkçılara yakıt alım belgesi, ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüklerince, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde düzenlenecek.



Balıkçıların, izin verilen vasıtaları dışında başka gemilerle avcılık yapması yasak olacak. Gemiler, avlanacak türlere göre farklı tarihlerde indirimli akaryakıt uygulamasından faydalanacak.