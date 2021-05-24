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Ekonomi
Haber Giriş: 24.05.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli bilişim personeli alım duyurusu

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Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli bilişim personeli alım duyurusu

Türk Akreditasyon Kurumu’nda istihdam edilmek üzere sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sınav başvuruları, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecek. 

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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