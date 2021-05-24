Son Güncelleme:
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli bilişim personeli alım duyurusu
Türk Akreditasyon Kurumu’nda istihdam edilmek üzere sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sınav başvuruları, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecek.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara