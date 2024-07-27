Turizmin yıldızları 11 dalda ödül alacak

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Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan QM AWARDS, 2 Ağustos 2024 tarihinde Mirage Park Resort’ta gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “QM AWARDS, Türkiye’nin turizm sektöründeki en iyilerini 11 dalda 53 kategoride belirledi. Bu yıl “Quality is the light” sloganıyla yola çıkarak ışıldayan markalara ayna tutan ödüller şu ana kategorilerde verilecek: Türkiye’nin En İyi QM Otelleri, Türkiye’nin En İyi QM Destinasyon Aile Otelleri, Türkiye’nin En İyi QM Bölgesel Şehir Otelleri, Türkiye’nin En İyi QM Resort Otelleri, Türkiye’nin En İyi QM Zincir Otel Markaları, Türkiye’nin En İyi QM İç Pazar Tur Operatörleri, Türkiye’nin En İyi QM Uluslararası Pazar Tur Operatörleri ve Acenteleri, Türkiye’nin En İyi QM Otel Eğlence Hizmetleri, Türkiye’nin En İyi QM Seyahat Teknolojileri, Türkiye’nin En İyi QM Sağlık Turizmi Markaları ve Kalite Yönetimi QM Özel Ödülleri” denildi. İlk kez 2006 yılında GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından hayata geçirilen QM AWARDS, turizm endüstrisinde farkındalık yaratmayı ve mükemmeliyeti teşvik etmeyi hedefliyor.