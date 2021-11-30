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'Turizmin önemli aktörlerinden olacağız'

#Renaissance Otel#Turizm#Mustafa Oran
Turizmin önemli aktörlerinden olacağız

İzmir’in turizm konusunda önde gelen şirketlerinden olan Oran Şirketler Grubu, önemli yatırıma daha imza attı. Marriott International zincirine bağlı İzmir Renaissance Otel’in, Oran ailesine geçtiğini belirten Oran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oran, “Turizm sektöründe de önemli aktörler arasında yer alacağız. Hedefimiz İzmir’e daha da katkı sağlamak” diye konuştu.

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Dünyada 130 ülkede, 7 binden fazla oteli bulunan Marriott International zincirine bağlı İzmir Renaissance Otel, atılan imzaların ardından Oran ailesine geçti. Polyester keçe, turizm, otelcilik ve petrol-akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından olan Oran Şirketler Grubu, kentin merkezi Çankaya’da bulunan Renaissance Oteli bünyesine kattı.

Geçmişte turizm ve otelcilik sektöründeki ilk yatırımlarını İstanbul’da açtıkları 4 yıldızlı bir otel ile başlatan Oran Grubu, bu alandaki yatırımlarını genişletme kararı aldı. İstanbul’daki turizm ve akaryakıt yatırımlarının ardından İzmir Kemalpaşa’da polyester keçe üzerine modern bir fabrika kuran Oran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oran, Türk ekonomisine katkıyı turizmle de sürdüren Oran Grubu’nun, dünyanın dört bir yanında işletmeleri olan Amerikan merkezli Marriott International zinciri içinde yer alan 5 yıldızlı Renaissance Otel’i bünyesine katmalarıyla ilgili şunları söyledi:

İSTİHDAMA KATKI ARTACAK

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“Oran Şirketler Grubu sanayide gücünü kanıtlamış, polyester keçe, turizm, petrol konularında söz sahibi bir şirket. Şirketimiz büyümeyi sürdürecek. Turizm sektöründe de önemli aktörler arasında yer alacağız. Hedefimiz İzmir’imize daha da katkı sağlamak olacak. Daha çok istihdam yaratma ve ülke ekonomisinde söz sahibi olma vizyonuyla hareket ediyoruz.” İşadamı Mustafa Oran, “Grubumuz içinde bulunan Oran Otel ve Turizm A.Ş, Oran Turizm Petrol Yatırım İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş ve Oran Polyester Keçe Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 800 kişiye iş veriyoruz. İzmir’in tam kalbinde yer alan Renaissance Otel’i kredi almadan öz kaynaklarımızla bünyemize alarak otelcilik sektöründe dünya çapında işbirliğine gittik. Bu alanda da büyüyeceğiz” diye konuştu.

MUSTAFA ORAN KİMDİR?

Turizmin önemli aktörlerinden olacağız


Oran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oran, akaryakıt ve enerji sektörünün ardından 1980 yılında İstanbul’a taşınarak Oran Oteli’ni açtı, mevcut işlerine turizm ve otelciliği de ekledi. Ayrıca İstanbul’un en önemli bölgelerinde Shell ve BP olmak üzere 3 benzin istasyonunu hizmete sokarak işlerini genişletmeye başladı. 1986 yılında BTM şirketini kurarak sanayiciliği de başladı. Türkiye de kendi sektöründe hep ilklere imza atan BTM şirketi, su yalıtım örtüleri ve shingle üretiminde yıllardır liderliğini sürdürüyor. 1994 yılından itibaren BTM şirketi yatırımlarını arttırarak, ısı yalıtım levhaları, shingle çatı örtüleri üretimini Türkiye de ilk defa üreten tesisleri kurdu. İşadamı Oran 1997 yılında kağıt sektöründe yatırım kararı alarak, Levent Kağıt Sanayi A.Ş. firmasının, yeni yatırımı olan selülozlu tuvalet kağıdı ve temizlik kağıtları üreten fabrikasına ortak oldu. 2006 yılında yurtdışına açılma kararı alarak Kazakistan’ın Almatı şehrinde ısı yalıtım levhaları üreten fabrika yatırımı yapan Oran, bu konuda Kazakistan’da ilk yatırımcı oldu.

120 MİLYON DOLAR YATIRIM

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BTM Grubu olarak; bünyesindeki BTM fabrikasında 4 adet su yalıtım örtüleri üretim tesisi, 1 adet lamine shingle üretim hattı, 2 adet ısı yalıtım levhaları üretim tesisi, 2 adet bitümlü ondüle çatı levhası üretim tesisi, 2 adet PVC su yalıtım membranı üretim tesisi, Levent Kağıt fabrikasındaki selülozlu tuvalet ve temizlik kağıdı üretim tesisi ve Polpan Insulation KZ-Almata/Kazakistan’daki 1 adet ısı yalıtım levhası üretim tesislerine 1986-2013 yılları arasında 120 milyon doları aşan yatırımla gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürüttüğü ticari ve sınai kuruluşlarında 800 kişilik bir istihdam sağlayarak, Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşları arasında da yer aldı. Sanayi sektörlerindeki şirketlerinin başarılarından dolayı, Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan her yıl çeşitli ödüller aldı. 2013 yılı son çeyreğinde Oran Şirketler Grubu olarak Türkiye’ye yurtdışından ithal edilen polyester keçe ürününü üreterek, bu ithalatı kesmek üzere 50 milyon dolarlık üretim tesisi için harekete geçti. Oran Polyester Keçe Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi kurarak yatırıma başladı. Ayrıca BTM Grubu olarak da yeni yatırım kararları alarak, yeni ürünler için de 30 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

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#Renaissance Otel#Turizm#Mustafa Oran

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