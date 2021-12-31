Turizmin her türü bu kente yakışır

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Antalya’nın turizmin tam olarak neresinde olduğunu anlamak için pandemi döneminden önceye yani 2019 rakamlarına bakmak gerekiyor.

Peki o rakamlar ne söylüyor? Hemen kısa bir tespit yapalım.

2019 yılında Antalya’daki toplam geceleme sayısı 94.1 milyona, toplam turist sayısı ise yıl sonu itibariyle 15 milyon 644 bine ulaştı.

2020 hedefi ise 20 milyondu. Ancak hedefler pandemiye takıldı!

Olağanüstü koşullara rağmen Antalya 2020 yılında 3 milyon 435 bin yabancı turist ağırladı. 2021’de bu rakam 9 milyonu geçti.

Antalya, bu sıçramayla kendine en yakın destinasyon olan İspanya Balear Adaları’nı açık ara geride bıraktı.

ÖZNEMİZ ANTALYA OLMALI

Neden böyle bir giriş yaptım? Çünkü turizmin hangi türünü konuşursak konuşalım öznemiz her şart altında Antalya olmalı.

İşte Hürriyet olarak biz de öyle yaptık.

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Sağlık Turizmi Zirvesi’ni turizmin başkenti, Türkiye’nin misafir odası Antalya’da topladık.

Son derece başarılı ve sonuç odaklı bir zirveydi. Turizmciler, sağlıkçılar ve özel sektör sağlık turizmini her yönüyle konuştu, tartıştı, sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı.

Yerel yönetimler tam kadro zirvedeydi. Ankara ayağında ise Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ. (USHAŞ) vardı.

USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, zirveyi sonuna kadar takip etti, notlar aldı, eleştiri ve önerilere anında yanıt verdi. Bana göre zirvenin en can alıcı bölümü de burasıydı.

Çünkü 10 milyar dolar gibi önemli bir hacme sahip olan sağlık turizminin tüm paydaşları bir araya gelmiş, ‘Nasıl daha iyi olabiliriz?’ sorusunu tek masa etrafında tartışmaya başlamıştı.

Mesela Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ATSO Başkanı Davut Çetin ve AKTOB Başkanı Erkan Yağcı’nın sağlık turizmine yönelik yaptığı tespitler dikkat çekiciydi.

Keza zirvede sağlık turizminin geçmişten günümüze gelişimini içeren birçok rakamı da belki de ilk kez duyduk.

Mesela 2019 yılında 662 bin sağlık turistinin hizmet almak için Türkiye’yi tercih ettiğini, bu tercihin karşılığında tam 1 milyar 65 milyon dolar ülkemize girdiğini öğrendik.

Zirve sonunda USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’nın, “Zirveden çok önemli sonuçlar çıkardık” cümlesi de sağlık turizmi yönetimi açısında birçok şeyin değişeceğini müjdeliyordu.

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Yani baştan sona sağlık turizmini içine alan ve hiçbir paydaşı dışarıda bırakmayan başarılı bir zirve oldu. Bana göre bu zirvede kazanılan bilgi birikimi yeni yılda sağlık turizminin gelişimine çok büyük katkı sağlayacak.

HÜRRİYET BULUŞTURUYOR

Bu noktada Hürriyet için de ayrı bir parantez açmak da yarar var. Çünkü Hürriyet, ülke ekonomisine katkı sunan sektörlerin yaşadığı sorunları farklı bir bakış açısı ile mercek altına alıyor.

Bu kapsamda gerek ana gazete gerekse bölge eklerinde yapılan her haberin turizm, tarım, sanayi gibi öncü sektörlerin gelişimine büyük katkı sağladığını düşünüyorum.

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Ama bazı noktalarda bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Çünkü her sektör gibi medya da değişiyor, yenileniyor.

Hürriyet de artık sadece haber yapmakla da yetinmiyor bu tür özel zirvelerle sektörler içindeki sorunların çözümüne ve gelişimine katkı sunuyor.

2022 yılında da biz üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Umarım ülkemizin geleceği adına verilen her mücadele başarıya ulaşır...