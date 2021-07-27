Turizmin gözde merkezi Çeşme, bayramı dolu geçirdi

Salgın sürecinde kapanmanın sona ermesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Çeşme, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrarken, Kurban Bayramı tatiliyle tarihi bir yoğunluk yaşadı. Ilıca, Pırlanta ve Altınkum'daki plajlarıyla, Alaçatı'daki butik otelleriyle tercih noktası olan Çeşme'de, Kurban Bayramı'nda yoğunluk büyük ölçüde arttı.

Otel ve diğer konaklama tesislerinin dolduğu, plajlarda boş yerin kalmadığı, trafiğin zaman zaman durduğu ilçenin bu durumu, turizmcileri ve esnafı mutlu etti. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde turizm sektöründe son yılların en bereketli günlerinin yaşandığını söyledi.

İKİ MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluktan duydukları mutluluğu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bu bayram şehirlerimiz tatil destinasyonlarına Ege'ye, Çeşme'ye aktı. Otellerimiz, restoranlarımız bayramı dolu dolu geçirdi. Bu bayramda yoğunluktan çok mutluyduk. Turizmcimiz salgın konusunda da özellikle hassas davrandı. Otelcilerimizi sürekli uyardık. Çalışanlarımız çoktan aşısını yaptırmıştı. Gelen konuklarımızın yüzde 70'i aşılarını yaptırmıştı. Genel olarak baktığımızda son 10 yılın en güzel bayramını yaşadık. Bu bayram Çeşme'de daha önce görmediğimiz kalabalığı gördük. Henüz otoyol giriş çıkışları elimiz ulaşmadı ancak yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Geçmiş bayramlarda milyonları ağırlamıştık ama bu bayram bunun çok üstüne çıktı. Günübirlikçilerle birlikte bu yıl iki milyona yakın insanı bu bayram Çeşme'de ağırladık."

Bayram tatilinde oluşan aşırı yoğunluktan dolayı ilçede bazı altyapı sorunlarıyla da karşılaşıldığını aktaran Demir, Çeşme'de bu yüzden su ve elektrik kesintilerinin olduğunu ancak bu sıkıntıların tatil konforunu çok fazla bozmadığını belirtti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, ziyaretçilerin, esnafın ve otelcilerin mutlu bir bayram geçirdiğini belirten Demir, "Bu mutluluğu ekimin sonuna kadar devam ettirme arzusundayız. İnşallah vaka sayılarında düşüş olursa salgının üstesinden gelebiliriz. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi aşı olursak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edersek eski günlerimize dönebiliriz." diye konuştu.

Ege'de tatil yoğunluğunun hala devam ettiğini aktaran Demir, sahte rezervasyonlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Misafirlerimize gelmeden önce muhakkak rezervasyonlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Sahte rezervasyonlar oluşmaya başladı. Yurt dışından gelen misafirlerimiz bu konudan muzdarip. Konuklarımızdan bilinen acenteler üzerinden rezervasyonlarını yaptırmalarını istiyoruz. Tatil bayramdan sonra da devam ediyor. Çeşme mavi denizi, beyaz kumsallarıyla 2 yıldır evinde kalan misafirlerimizi ağırlamak için bekliyor." ifadelerini kullandı.





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