Turizmi Türkiye geneline yayacak projeye Burdur’dan başlandı... 81 ilde turizm atağı

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TURİZMİ ülke geneline yaymak amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB), hayata geçirdiği “Turizm Yüzyılı” projesinde ilk adım Burdur’da atıldı. Pilot il olarak seçilen Burdur’da turizmi canlandırmak için belediyeler, üniversiteler ve sektör temsilcileri bir araya gelerek işbirliği yapacak. Bu kapsamda Burdur’daki öğelerin ön plana çıkarılması için düzenlenen çalıştayda bir araya geldiğimiz TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Turizmden yeteri kadar değer görmeyen güzelliklerinin öne çıkarılması için daha önceden Afyonkarahisar, Eskişehir gibi illerde atılan adımlar şimdide Turizm Yüzyılı adıyla Burdur’da atılacak. Seyahat acentelerimizin katkısıyla hem Burdur hem de turizmden hak ettiği payı henüz alamamış diğer illerimiz, önemli bir gelişim kaydedecek” dedi.

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‘REKABETTEN UZAKLAŞMALIYIZ’

“Burdur’da turizme dair rakamları iki-üç yıl içerisinde en az 10 kat artıracağız” diyen Bağlıkaya, projenin yolculuğuna Burdur’dan sonra Elazığ, Erzincan ya da Erzurum illerinden biriyle devam edileceğini açıkladı.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Bağlıkaya, projenin detaylarını şöyle anlattı: “Sekiz yıl önce illerin turizm potansiyeli neyse bugün de aynı. Bizim tüm turizm aktivitemiz 4-5 şehirde geçiyor. Burada çok ciddi bir dengesizlik var. Türkiye’de turist sayısının artması diğer illerin de devreye girmesiyle mümkün. Amacımız turizmi deniz-kum-güneşin dışına çıkarabilmek. Bir diğer hedefimiz ise gelir düzeyi daha yüksek turisti getirebilmek. Baktığımızda burada düşüş var. Yedi sene önce yüksek gelir grubu turist daha yüksekmiş. Bunu da artırmak için rekabetten uzaklaşmak gerekiyor. Rekabet de deniz kum güneşte ve doğal olarak fiyatla oynamak gerekiyor. Turizm potansiyeli yüksek olup hakkettiği gelirleri alamayan şehirleri çalışarak öne çıkaracağız.” Bağlıkaya, Burdur’da ilk etapta bölgenin hangi pazarlara uygun olduğu ve yurtiçinde hangi şehirlerle kombine edilip tur programına alınabileceği üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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Firuz Bağlıkaya

POTANSİYEL 10 KAT ARTACAK

“Burdur’a yeni ürünler kazandırıp öne çıkaracağız” diyen Bağlıkaya, “Örneğin Afyon beş yıl öncesine kadar gelip geçilen bir yerdi. Afyon’daki potansiyel neyse Burdur’daki de en az o kadardır. Türkiye’de şu anda insanlar böyle yerlerde akraba eş dost ziyaretlerine giderken de kalıyor. Burada bir gece kalması çok önemli. İlk hedefimiz bu. Dolayısıyla bu olduğunda bölgede yatırımcılar da otel yapmaya başlar, restoranlar da gelişir. İlk baştaki ivmeyi kazandıracak aktiviteyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Firuz Bağlıkaya, Burdur turizmini 10 kat büyütme hedefinin, ilin turizm değerleri düşünüldüğünde çok gerçekçi olduğunun da altını çizdi.

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BURDUR’UN TURİZM ZENGİNLİKLERİ

- Salda Gölü

- İnsuyu Mağarası

- Burdur Müzesi

- Doğa Tarihi Müzesi

- Sagalassos Örenyeri

- Kibyra Örenyeri

- Lisinia Doğa Proje Alanı

141 BİN 499 KONAKLAMA

ANTALYA, Muğla, Denizli, Afyon ve Isparta ile sınır komşusu olan Burdur; Antalya, Isparta Süleyman Demirel ve Denizli Çardak havalimanlarına da oldukça yakın mesafede yer alıyor. Şehir Güller Ekspresi’nin önemli durağı olarak gösteriliyor. Burdur’da 2023’te 5 bin 654’ü yabancı, 135 bin 845’i yerli olmak üzere toplamda 141 bin 499 konaklama yapıldı. 2023’te Sagalassos Antik Kenti’nin ziyaretçi sayısı yüzde 43.37, Kibyra Antik Kenti’nin yüzde 25.65, Kremna Antik Kenti’nin yüzde 45.64 ve Doğa Tarihi Müzesi’nin yüzde 15.82 arttı.