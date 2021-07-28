Turizme ‘otoyol’ dopingi

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yol yatırımlarının hız kazandığını, üstün teknolojiyle donatılan yollar sayesinde mesafelerin kısaldığını bildirdi.



ULAŞIM HIZLANDI

Aydın, büyük yatırımlar sayesinde özellikle Marmara ve Ege bölgelerindeki illere doğru hareketliliğin hız kazandığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Kamu-özel sektör iş birliği projelerinin temel hedeflerinin başında, makro ekonomiye katkı sağlamak, insan hareketliliği sayesinde yatırım güzergahlarında turizmi canlandırmak ve en önemlisi bölgeler arası geçişkenlikle birlikte yerel kalkınmaya fayda sağlamak bulunuyor. Dünyayı etkisi altına alan salgın sonrasında da doğaya ve deniz kenarlarına olan ilgi artış gösterince söz konusu otoyollarla birlikte doğaya ve denize ulaşım hızlandı. Uzun soluklu kalkınma hedeflerinin çıktılarını önümüzdeki yıllarda daha çok hayatımızda göreceğiz ve altyapı yatırımlarının önemi daha iyi anlaşılacak.”



YOĞUNLUK ARTTI

Aydın, salgın süresince araçlarıyla seyahat etmeyi tercih eden tatilcilerin ve iş insanlarının sahil bölgelerine gidip dönerken İstanbul-İzmir Otoyolu’nu kullandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Yerli turist de uçak kullanmadan, turizm bölgelerine rahat bir şekilde ulaşmaya başladı. Osmangazi Köprüsü’nü geçtikten hemen sonra yer alan Bursa, Balıkesir gibi illere günübirlik ziyaretler arttı. Bölgedeki esnaflar, salgın öncesinde insan trafiğinin yol sayesinde artmaya başladığını belirtiyordu. Salgın sonrası eski günlere hızla dönebilmeyi umut ediyoruz. İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde İzmir’e giden yerli turist sayısında artış yaşandı.İzmir ve çevresinde faaliyet gösteren turizmcilerin bu yolun çok faydasını gördü.”

Otoyolu özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiğini kaydeden Aydın, “İzmir çevresinde yerli turistin çok sevdiği Çeşme, Alaçatı, Foça, Kuşadası, Bodrum gibi turizm merkezlerine özellikle İstanbul’dan daha fazla tatilci ilgi gösteriyor. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Balıkesir gibi bu yol üzerinde yer alan vatandaşlar da İzmir’e daha sık gitmeye başladı. Bu hem turizmi hem de şehirdeki ticaret hayatını besliyor” ifadelerini kullandı.



ARSA FİYATLARI YÜKSELDİ

SİLİVRİ’den başlayan ve Sakarya Akyazı’ya kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği Kocaeli ve Sakarya gibi illerde arsa fiyatlarının arttığından bahseden Eyüp Vural Aydın, “Anadolu yakasından Sakarya Akyazı’ya kadar olan mesafe 1 saat 15 dakikaya kadar düştü. Ulaşımın hızlanması sonrası Sakarya ve Kocaeli’de yatırım yapmak isteyenlerin sayısı arttı. Bölgede arsa ve konut satışlarında artış yaşandı, Silivri, Marmara Ereğlisi, Selimpaşa gibi noktalarda da yazlık sahibi olanların sayısının yükseldi” dedi.

‘TÜNEL’ ETKİSİ

AVRASYA Tüneli ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Eyüp Vural Aydın, “Tünelin trafiği rahatlatması dışında farklı bir etkisi daha oldu. Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul’da turizmin kalbi konumunda olan Sultanahmet ile Anadolu yakasına olan mesafe 15 dakikaya indi. Anadolu yakasında Göztepe-Kartal hattında milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen oteller de Avrasya Tüneli sayesinde her yıl milyonlarca turistin geldiği Sultanahmet’e komşu oldu. Anadolu yakasında hizmet veren otellerin yöneticileri, tünelin devreye girmesiyle turist akışının hızlandığını bildiriyor” diye konuştu.

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