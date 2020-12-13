Turizmdeki rakipler dip seviyeyi gördü

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınında 2020 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bu süreçte elde edilen verileri ve gelişmeleri değerlendirdiği, sektörün sorunlarını dile getiren ve nelerin değiştiğini açıklayan bir rapor hazırladı. ‘COVID-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi’ başlıklı raporda, salgının dünya ekonomisine etkileri, bu süreçte küresel tüketici tercihleri, aşı çalışmaları, güvenli seyahat önerileri ve yeni seyahat trendleri konuları kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.



İSPANYA YÜZDE 76

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine bakıldığında 2019 yılında dünya turizmi yüzde 3.8 oranında büyürken, gerçekleştirilen uluslararası seyahat sayısı 1 milyar 461 milyona uluslararası turizm kaynaklı gelirler ise 1.5 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Koronavirüs salgını bu yükseliş eğilimini tamamen tersine çevirdi. Rapora göre, salgının ortaya çıktığı ve büyük bir hızla yayıldığı 2020 yılında dünya genelinde turizm destinasyonları büyük kayıplara uğradı ve Türkiye’nin rakipleri bu yıl dip seviyeleri gördü. UNWTO verilerine bakıldığında, Türkiye’nin turizmde önde gelen rakiplerinden İspanya, turizmde ilk 8 ayda yüzde 76 gerilerken, Yunanistan ise ilk 7 ayda yüzde 81 gerileme yaşadı. İtalya’nın yılın ilk 7 aylık döneminde turizmde yaşadığı kayıp yüzde 43 seviyesinde gerçekleşirken, Akdeniz çanağındaki son yılların yükselen destinasyonlarından Hırvatistan’da da 8 aylık dilimde yüzde 53’lük kayıp yaşandı. Yine Akdeniz çanağındaki diğer önemli destinasyonlardan Portekiz’de 8 aylık dönemdeki kayıp yüzde 40, Mısır’daki kayıp ise yüzde 82 seviyesinde gerçekleşti.



Rapora göre, 2019’da Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14.1 artışla 45 milyon 58 bin oldu. Bu sayıya yurtdışında yaşayan vatandaşlar da eklendiğinde 2019’da Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 51.7 milyon kişiye yükseldi. Salgının etkili olduğu 2020 yılında ise bu sayılarda ciddi oranda gerileme yaşandı.



TÜRKİYE’DE NE OLDU

2020 yılının ocak-ekim dönemini kapsayan ilk on aylık dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 72.5 düşüş yaşandı. 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı 40.7 milyon iken 2020 yılında bu sayı 11.2 milyona geriledi. Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken, Rusya’yı Almanya, Bulgaristan, Ukrayna ve İngiltere izledi.