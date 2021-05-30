Turizmde yatırımlar hız kesmiyor

Koronavirüs salgını birçok sektörü derinden etkiledi. Özellikle turizm sektörü pandemiden en çok etkilenenler arasında yer aldı. Turist sayıları düştü, gelirler azaldı. 2021 yılının yaz ayları gelmiş olmasına rağmen istenen seviye yakalanamadı. Tüm bu gelişmelere rağmen gelecek sezonlar için umutlu olan turizm sektörü temsilcileri yatırımlara devam etti. Geçen hafta Antalya Kemer Göynük’te NG Phaselis Bay Otel 1.5 milyar TL’lik yatırımla devreye alındı. Bu yatırımın ardından Kilit Grup 1 milyar TL yatırım yaptığı Nirvana Cosmopolitan Otel’in açılışını gerçekleştirdi. Geçmişte Kervansaray markasıyla hizmet eden oteli devralan Kilt Grup, toplamda 21 oteli ile turizm sektöründe hizmet veriyor.



DESTEKLER SÜRMELİ

Kilit Grup’un davetlisi olarak gittiğimiz Antalya’da Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Kilit, Nirvana Hotels Grup CEO’su Korhan Alşan ve Crystal Hotels CEO’su Umman Çetinbaş, turizm sektörü ve yeni yatırımları hakkında bilgi verdi. Nirvana Cosmopolitan’ın Antalya-Lara’da bulunduğunu belirten Korhan Alşan, “Spor, sağlıklı yaşam, vegan beslenme, doğal yaşam, pet otel gibi tatilde yeni deneyimler keşfedilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Geçen yıl pandemi nedeniyle 9 otellerini açtıklarını belirten Alşan, “Bu yıl da kolay bir turizm sezonu olmayacak. Bu yüzden 2022 erken rezervasyon dönemine kadar kısa çalışma ödeneği devam etmesini bekliyoruz. Özellikle kışın da açık kalan otellere daha fazla teşvik destek verilmelisini talep ediyoruz. KDV muafiyetlerinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Otelimizi 12 ay açık tutmak istiyoruz gelecek 5.5 ayda yüzde 70-75 doluluk hedefliyoruz” dedi.

Kilit Grup hakkında da bilgi veren Korhan Alhan, şu ifadeleri kullandı: “2019’da grubumuzun cirosu 650 milyon Euro oldu. Bunun yüzde 95’i de döviz girdisiydi.”

ETAPLAR HALİNDE AÇILACAK

2020 ve 2021’deki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tolga Kilit de, “Bu sezonda otellerimizi etap etap açmayı planlıyoruz. İnanıyorum ki 15 Haziran’dan sonra daha farklı konuları konuşacağız. Şu andaki hedefimiz mevcut otellerimizi ve yapımızı sağlamlaştırmak. Şu anda iç pazar ve Ukrayna’dan turist ağırlıyoruz. Amacımız bu yılı geçen yıldan daha iyi bitirmek. Geçen yıl ciroda yüzde 80’e yakın küçülme yaşadık. Bu yıl 2020’den kötü bir senaryo beklemiyoruz” dedi.

‘10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ’

TOLGA Kilit, Kilit Grup hakkında şu bilgileri paylaştı: “1955 yılında küçük bir zücaciye mağazası ile başlayan Kilit Grup, turizm otelcilik, otel ekipmanları, tekstil, buklet, hayvancılık, porselen ve mutfak endüstrisi alanlarında hizmet veriyor. Toplamda 10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.”

‘YATIRIMA DEVAM’

Pandemi dönemi içinde yenilikçi bakış açısını koruyabilmenin ve yeni atılımlar yapabilmenin iki kat daha değerli hale geldiğine dikkat çeken Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Kilit “Bu zorlu süreçte yatırımlarımıza devam edip krizi fırsata çevirme politikası izledik” şeklinde konuştu.

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