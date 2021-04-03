Turizmde yabancı çalışan tartışması

TBMM’de görüşmeleri başlayan turizm yasasında yabancı çalışanlarla ilgili düzenleme tartışmalara neden oldu. Milletvekilleri düzenlemeyle, tesislerde yabancı çalışan sınırının kaldırılacağını belirtirken, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turism Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, “(Sınır) Şu anda yüzde 10’muş, yüzde 20’ye çıkıyor” dedi.

3 AY ÖNCEDEN

Turizm teşvik yasasında değişiklikler getiren yasa teklifinin 8. maddesi, turizm işletmesi belgeli işletmelerdeki yabancı personeli içeriyor. Halen yürürlükte olan yasada, “Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin yüzde 10’unu geçemez. Bu oran bakanlıkça yüzde 20’ye kadar arttırılabilir. Bu personel işletmenin faaliyete geçişinden 3 ay öncesinden itibaren çalışmaya başlayabilir” ifadesi yer alıyor. Gündemdeki teklifteki ise, bu düzenleme “Turizm işletmesi belgeli işletmelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilir” ifadesiyle sınırlandırıyor.

‘SERBEST HALE GETİRİLİYOR’

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda perşembe günü yapılan görüşmelerde, bu düzenleme tartışmalara neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, “Türkiye’de 10 milyondan fazla işsiz var, bu yetmezmiş gibi turizm tesislerinde çalışan yabancı sayısıyla ilgili bütün kısıtlamaları kaldırarak, bunu serbest hâle getiriyorsunuz” derken, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, “Siz bir madde koyuyorsunuz, yabancı sınırını ortadan kaldırıyorsunuz. Yüzde 10’ken ortadan kaldırıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben, Kazakistan’dan, Suriye’den 300 dolara çalışan eleman getiririm, çalıştırırım burada otellerde” ifadelerini kullandı. Teklifte ilk imza sahibi olan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise, yabancı çalışanlarla ilgili olarak, “Yabancı personel çalıştırma Aile, Çalışma Bakanlığı’nın yasasına göre yapılır. Yaptığımız bu... Orada yüzde 20, beşte 1 şartı var, aynı şart devam ediyor. Yaptığımız hiçbir şey yok burada” açıklamasında bulundu.

YÜZDE 100 ARTTIRIYOR

Yabancı çalışanlarla ilgili tartışmalar, tutanaklara şöyle yansıdı:

· Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: Çalışma Bakanlığı’yla ilgili mevzuat var.

· CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: O zaman buna ne gerek var zaten Çalışma Bakanlığı’nın izniyle yüzde 20 çalıştırabiliyor. Şu anda da çalıştırabiliyor. Şu anda çalıştırabildiğine göre bu kanun maddesine o zaman ne gerek?

· Komisyon Başkanı Tahir Akyürek: Şu anda yüzde 10’muş da yüzde 20’ye çıkıyor.

· CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: Yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkınca yüzde 100 artmış oluyor biliyorsunuz değil mi?

· CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: Bakın, bu ucuz iş gücü demek. Şimdi Suriyeliler… Türkiye’de şu anda özellikle belli bölgelerde Suriyeliler, Afganlar, Özbekler, Kazaklar, Afrikalılar ciddi bir nüfusa sahipler.

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