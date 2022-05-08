Turizmde 'Rüzgarı' arkalarına aldılar

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Türkiye turizmi pandeminin ardından hızlı bir yükseliş dönemine girdi. İstanbul yıllar sonra yeniden cruise gemilerinin gözdesi olmaya başlarken, kıyı bölgelerindeki otellerden de yabancı turist talebindeki artış konusunda sevindirici haberler geliyor. Yaşanan olumlu gelişmelere rağmen daha fazla yabancı turist çekip, daha fazla gelir elde etmek isteyen turizmciler, turizmi çeşitlendirme çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Muğla’nın Dalaman ilçesinde de yatırımlar yapılıyor. Artık sadece, deniz, kum, güneş ve her şey dahil ile turist çekmenin mümkün olmadığının altını çizen Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & SPA Genel Müdürü Tunç Batum, yapılan yenilikçi çalışmalarla bölgenin yurtdışında daha fazla dikkat çekebileceğine vurgu yaptı.



İSMİNİ DUYURACAĞIZ



Hem otel olarak hem de bölgedeki turizmcilerin, Dalaman’ın rakiplerinden ayrışması için yenilikler üzerinde çalıştığını kaydeden Batum, “Bölgemiz aldığı rüzgar ve deniziyle çok farklı bir yapıya sahip. Biz de bölgenin bu özellikleriyle duyulması için çalışmalar yapmaya başladık. Dalaman-Sarıgerme rüzgâr değerleriyle yelken sporları ile ilgilenenler için güçlü bir potansiyel barındırıyor. Biz de Hilton Dalaman olarak fırsatı değerlendirerek 2022 yılında kiteboard, kitefoil, wingfoil, eFoil, rüzgâr sörfü ve IQ Foil gibi su sporlarına yatırım yaptık. Kulüp ve eğitim merkezi olma konusunda adımlar attık.

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Bölgemiz turizmine, spora katkı sağlamak ve ulusal ve uluslararası yarışlar düzenlemek amacıyla gerekli adaylıklarımızı tamamlamış durumdayız. 2022 Kite Foil World Series & Wing Foil World Cup ve 2023 Formula Kite Avrupa Şampiyonası organizasyonları için görüşmelerimiz devam ediyor. Yaptığımız bu çalışmalarla bölgemizin isminin dünya çapında duyulmasını sağlayacağız. Böylece ülkemize yeni alanlarda da turist çekmeyi başaracağız” ifadelerini kullandı.



BÖLGEYE İNGİLİZ AKINI



Turizmde farklılaşarak başarının yakalanabileceğine dikkat çeken Tunç Batum, otelin davetlisi olarak gittiğimiz Dalaman’da şunları söyledi: “Bundan önce bölgemizdeki otellerin ortalama fiyatları Antalya Belek’e göre düşük kalıyordu. Orta segment turisti ağırlıyorduk. Oteller aynı kaldığı sürece fiyatlarını yükseltmeyi başaramıyor. Bu yüzden özellikle İngiltere’de ciddi pazarlama çalışmaları yaptık. Gastronomiden kuş gözlemciliğine kadar 12 ayrı ilgi grubuna yöneldik. İşte bu çalışmalarla otel fiyatımızı yükseltmeyi başardık.

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Geçmişte otelimizde ağırladığımız turistlerin yüzde 40’ı İngiliz turistlerden oluşurken, bu oran yüzde 70’e kadar çıktı. Özellikle bu yaz dönemi için İngilizlerin çok ciddi akını var diyebiliriz. Yerli turist ilgisi de bir hayli yüksek. Bunların dışında Avrupalı turistlerden de talep geliyor. Son yaptığımız rüzgâr ve su sporları çalışmalarıyla da gelir düzeyi yüksek turisti bölgeye çekeceğiz.”

'DALAMAN BELEK GİBİ OLABİLİR'

Dalaman’ın geçmişte çok ciddi turizm yatırımı aldığını vurgulayan Tunç Batum, “Son dönemlerde ise bölgeye pek fazla yatırım yapılmamış. Ancak bölgenin gelecekte daha fazla turizm yatırımı alacağını düşünüyoruz. Çünkü Dalaman, Antalya gibi sezonun uzun yaşandığı bir bölge. 9 ay denize girilebiliyor. Sezonun uzun olmasının yanında daha az nemli bir bölge olmasıyla da turistlerin ilgisini çekiyor.

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Eğer bölgeye daha fazla yatırım yapılırsa, rekabet de artacaktır. Rekabetin artması kaliteyi de arttırır. Artan kalite ile birlikte elde edilen gelir de yükselir. Türkiye turizmi turist sayısı dışında gelirlerini de arttırırsa gerçek başarı yakalanmış olur. Destinasyonlar ne kadar değerliyse, kazanç da o kadar fazla olur. Böylece daha çok para harcayan turistler gelir.

Bölgede golf sahası yatırımları planlanıyor, yine Dalaman’a yat marinası yapılması da gündemde. Eğer yeni otellerle birlikte söz konusu yatırımlar devreye girerse ‘lüks bir segment’ yaratılmış olur. Dalaman 10 yıl sonra Bodrum ve Belek gibi bir bölge olabilir. Burada kazanan Türkiye turizmi olur” diye konuştu.