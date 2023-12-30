Turizmde Rusya daraldı Avrupa büyüdü

Haberin Devamı

HAZİRAN AYINDA SEZON AÇTIK

Kavaloğlu, 2023’ün hemen başında yaşanan deprem felaketi nedeniyle turizm sezonunun haziranda başladığını belirtti. Kavaloğlu, şöyle konuştu: “Daha yılın başında son 100 yılın en büyük felaketini yaşadık. Ardından seçimler geldi. Sezonun ilk beş ayında turizmden bahsedemedik, haziranda sezonu açtık. Yıl sonu tablosuna baktığımızda inanın gözlerimiz büyüyor. Açık söylüyorum; bu rakamlar bizim için mucize. Şunu da unutmayalım; bizim 1’inci (Rusya) ve 3’üncü (Ukrayna) kaynak pazarımız halen savaş halinde.

POLONYA PAZARI PARLADI

2023’te Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan kaybı Avrupa pazarı ile telafi ettik. Son rakamlara bakıyorum; Polonya pazarı 1 milyon 150 bin turistle kaynak pazar haline gelmiş, yıldız gibi parlıyor. Biz artık Polonya pazarını Alman pazarının içinde görüyor, Polonya’ya Almanya ehemmiyeti gösteriyoruz.

Haberin Devamı

Kaan Kavaloğlu

ÖNCE 7 SONRA 12 AY TURİZM

2024 sezonu için erken konuşmamak gerekiyor. Yeni sezonda fiyat ve hizmet avantajımızı kesinlikle kaybetmeden adımlar atmalıyız. Oteller erken açılabiliyor mu, sezon nisan ayında başlayabilecek mi, sezonu uzatabilecek miyiz bakıyoruz. Elbette turizmin aylara yayılması da var. Biz hep 12 ay turizm diyoruz ama gerçekçi olmak lazım. Sistemi önce 7, sonra 12 ay olarak planlamalıyız.

DİZİ SEKTÖRÜ TURİZMİ DESTEKLİYOR

Mesela son dönemde kültür çalışmaları çok iyi bir noktaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu alanı da çok iyi yönetiyor. Antik kentlerle ilgili yürütülen çalışmaların sektöre çok büyük faydası var. Türkiye dünyaya dizi ihraç eder hale geldi. Bu unsurun da tanıtıma büyük katkısı var. Ben bir turizm profesyoneli olarak bu işin sektörümüze olumlu yansımalarına bizzat şahidim. Bir yurtdışı gezimde taksi şoförü izlediği bir Türk dizisinden dakikalarca bahsedip bana çeşitli sorular sordu. O kadar detaylı sorulardı ki ben de şaşırdım. Üstelik o diziyi izlememiştim. Diziyi izliyorsun, bir sahne görüyorsun, oradaki doğal güzellik senin tatil planını bile değiştirebilir. İlerleyen dönemde bu alanın bize geri dönüşünü daha fazla almaya başlayacağız. TGA’nın da bu konuyla ilgili odaklandığı bir pazarlama faaliyeti olacak.”

Haberin Devamı

TÜRK DİZİSİ DÜNYA LİSTELERİNDE

Kanal D ekranlarında ikinci sezonuyla da izleyiciyi ekrana kilitleyen, Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ İspanya’nın Antena3 kanalında ‘Secretos de Familia’ adıyla yayınlanmaya başlayıp, daha ilk bölümüyle 2 milyon izlenme alarak günün birincisi olmuştu. Yunan kanalı ANT1 TV ise ‘Pagidevmenoi’ ismiyle Yargı’nın uyarlamasını yayınlanmaya başlamıştı. Yargı, HBO Max’in dünya listelerinde de ilk sıralara yükselmişti.