Turizmde rekor yarı yıl

Haberin Devamı

TURİZMDE yılın ilk altı aylık verileri açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde verileri değerlendirdiği bir toplantı düzenledi. Bakan Ersoy, “İlk 6 ayda 23.7 milyar dolarla rekor turizm geliri elde edildi. Bu rekorlar üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de devam edecek. Yıl sonu hedefimiz olan 60 milyar dolara süreci götüreceğiz. Turizm gelirleri hedefimizle uyumlu gidiyor” dedi.

Bakan Mehmet Ersoy’un verdiği bilgilere göre yabancı ziyaretçilerde geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 103 dolar olan kişi başı gecelik harcama bu yıl 109 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçilere bakıldığında ise ilk altı ayda kişi başı turizm harcaması 98 dolar olarak kaydedildi. Ersoy, “Tüm ziyaretçilerde yıl sonu hedefimizin 103 dolar olduğunu düşünürsek uyumlu şekilde ilerlediğimizi söyleyebiliriz. İlk yarıda ortalama kalış süresi 10.1 gün olarak gerçekleşti. Yıl sonu hedefimiz 9.7 idi, muhtemelen bunun üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

BODRUM VE ÇEŞME GÜNDEMİ

Bakan Ersoy, son dönemde gündeme gelen Bodrum ve Çeşme’deki düşük doluluk oranlarıyla ilgili de konuştu. Bunun Bodrum ve Çeşme’deki turizm sezonunun 12 aya yayılamamasından kaynaklandığını belirten Ersoy, bu bölgelerin ağırlıklı olarak yerli turist endeksli olmasını da nedenler arasında gösterdi. Ersoy, “Yunan adalarının kapıda vize vermesi etkili olmuş olabilir. Türk ziyaretçilerin geçen seneye oranla daha kısa süre konaklamış olması etki yapmış olabilir. Ancak konunun özü Çeşme ve Bodrum bölgelerinde sezonun kısa olması, sezonu 12 aya yayamamış olması ve ağırlıklı olarak tek pazar endeksli yapılanmasıdır” dedi.

‘YEREL YÖNETİMLER SİYASİ YAKLAŞTI’

2018’de Ege’deki turizm merkezlerini geliştirmek ve sezonu 12 aya yaymak için “Ege Turizm Merkezleri Çeşme Projesi”ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Ersoy, şöyle devam etti: “Bu proje, Ege turizm bölgelerinde sezonun 12 aya yayılması üzerine kurgulanmıştı. Spor, kültür sanat merkezleri, etkinlik sanat alanları, nitelikli yatak kapasitesiyle her kesime hitap eden konaklama ortamı oluşturulacaktı. Bu proje gerçekleştiğinde İzmir ve Bodrum direkt uçuşlarla başta Avrupa olmak üzere dünyada birçok noktaya bağlanıyor olacaktı. Ancak yerel yönetimler projeye siyasi yaklaştı. Birçok hukuki süreç başlatıldı. Bu süreç tıkanmasaydı 2018’de başladığımız proje şu anda hayata geçmiş olacaktı. Bugün Çeşme ve Bodrum’la ilgili konuşmak zorunda kalmayacaktık.”

Haberin Devamı

EURO 2024 VE OLİMPİYAT ETKİSİ

Bakan Ersoy, ilk altı ayda gelen ziyaretçilerde 2.7 milyon ile Rusya’nın ilk sırada yer aldığını belirtti. Ersoy’un verdiği bilgilere göre Almanya 2.5 milyon ziyaretçi ile ikinci, Birleşik Krallık ise 1.8 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Haziranda ziyaretçi sayısında bir yavaşlama görüldüğünü belirten Bakan Ersoy, bunun nedenleri olarak Avrupa Şampiyonası ve Fransa Yaz Olimpiyatları’nı gösterdi. Ersoy, şöyle devam etti: “Almanya’da özellikle kamu kurumlarında izinler iptal edildiği için seyahatlerde azalma oldu. Almanya’nın bu yıl birinci pazarı Türkiye. En çok ziyaretçi Almanya’dan Türkiye’ye geliyor. Bu sebeple bizim bölgemizi etkiledi. Ancak ilerleyen dönemde Rusya ve Almanya’nın başa baş gideceklerini ve 7 milyon civarı ziyaretçiyle yılı kapatacağımızı öngörüyoruz.”

Haberin Devamı

‘KARİYE CAMİİ’NE TURİSTİK ZİYARETLER 20 EURO OLACAK’

Bakan Ersoy, 6 Mayıs’ta yeniden ibadete açılan Kariye Camii’nin İstanbul’da kültür turizmi açısından önemli bir unsur olduğunu vurguladı. 19 Ağustos itibarıyla Kariye Camii için kişi başı 20 Euro ücret alınacağını duyuran Ersoy, UNESCO kuralları kapsamında caminin ziyaretçi yönetim planıyla yönetilmesine karar verildiğini belirtti. Ersoy, “Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günü dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. Gelirin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kalıyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

40 BİNDEN FAZLA TURİZM AMAÇLI KONUT

Turizm konutla-rıyla ilgili sonuçları da paylaşan Ersoy, “Şu ana kadar 32 bin 904 konuta belge verildi. Bunların 29 bin 789’unun işlemleri tamamlandı. 2 bin 364 tesisin işlemleri devam ediyor.İncelemede 8 bin 476 tesis bulunuyor. Belge taramaları ve yerinde tespitle birlikte çalışmaya başlayabilirsek yaklaşık 40 binin üzerinde konut turizm amaçlı hizmet verecek durumda görünüyor” bilgilerini verdi.