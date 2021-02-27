Turizmde mayıs umudu

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020’de neredeyse tüm sektörlerde büyük kayıplar yaşandı. En ağır kayıp yaşayanlar arasında ise turizm sektörü de yer aldı. Uluslararası hareketin kısıtlanması nedeniyle özellikle turizm ülkeleri zor bir dönem geçirdi. Türkiye’de de turist sayısı ve gelirde büyük düşüşler oldu. 2019’da Türkiye’ye 45 milyondan fazla turist gelirken, 2020’de 15 milyona kadar geriledi.

Turizmden elde edilen gelir ise bir önceki yıla göre 35 milyar dolardan, 10 milyar dolara düştü. 2021 beklentisi ise aşılama ve salgının gidişatında yaşanacak olumlu gelişmelere bağlı olarak daha yüksek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, daha önce yaptığı açıklamada beklentiyi “2021’de minimum hedefimizin yüzde 100’lük büyüme olması lazım” diyerek özetledi. Biz de yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sektör temsilcilerine 2021 turizm sezonundan neler beklediklerini sorduk.

Mayıs ayı itibariyle turizm hareketliliğin başlamasını beklediklerini ifade eden sektör temsilcileri, “Aşılama çalışmalarındaki hedefler tutar ve salgın gidişatında olumlu gelişmeler olursa Türkiye turizmi yeniden yükselişe geçecektir” dedi.

GELİR BEKLENTİSİ 20 MİLYAR DOLAR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya: “Ana pazarlarımız Avrupa ülkeleri ve Rusya’da aşılanma sürecinin hızlanması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması halinde, 2021’de gelecek olan yabancı sayısında 2020’ye göre yüzde 60-70 bir artış elde edeceğimizi düşünüyoruz. 20 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı da eklediğimizde, 2021 de toplam ziyaretçi sayımızın 25 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Turizm gelirimizin yaklaşık 20 milyar dolar seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Aşılanma çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütülmesi, aşı dağıtımının dünya genelinde adil bir şekilde sağlanması ve aşılanmanın başarıya ulaşması halinde, yılın ikinci yarısından itibaren sektörümüzde hareketlilik yaşanmasını öngörüyoruz.”

‘İNSANLARDA SEYAHAT AÇLIĞI OLUŞTU’

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır: “Hem Türkiye’de hem de Türkiye’ye turist gönderecek ülkelerdeki aşılanma süreci turizm için büyük önem taşıyor. Ayrıca geçen yıl Türkiye’nin devreye aldığı ‘güvenli turizm sertifikası’ uygulaması da rakip turizm ülkelerinden pozitif şekilde ayrılmamızı sağladı. Aşılanma süreci de düşünülünce bu yılın geçen yıldan daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Harekete önce iç piyasa başlayacaktır. Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden de talep gelecektir. İnsanlarda artık seyahat açlığı oluştu. Mayısta sezonun açılmasını bekliyoruz. Belirli yüzdeyle sezona başlanacağı düşünülürse, sektörde kısa çalışmanın devam etmesi rekabet açısından büyük önem taşıyor.”

‘İÇ TURİZM ÇOK ÖNEMLİ’

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı: “Aşı çalışmalarının gelişmesi ve bu konudaki ilerleme uluslararası turizm hareketinin geleceğini belirleyecek. Yurtdışında öncelikle İngiltere’de bir hareket olmasını bekliyoruz. Rusya’dan da hareket olacaktır. Öngörüde bulunmak çok zor ama yaz aylarında uluslararası turizm hareketi başlayacaktır. Bu yıl iç turizm de çok önemli. Pandeminin ilk döneminde de önce iç turizmle başlamıştık. Bu yıl da öyle olacaktır. Turizm sektörü olarak geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirmeyi umuyoruz.”

‘GURBETÇİLER KİLİDİ AÇTI’

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu: “AB içinde İtalya ve İspanya gibi iki büyük turizm ülkesi var. AB vatandaşlarına resmi olarak ‘bu ülkelere gidin’ diyemeyecekleri için pasaport uygulaması ile başka ülkelere tatile gitme konusunda kısıtlama getirebilirler. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Ancak yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizi de unutmamalıyız. Çünkü salgının ilk döneminde gurbetçilerin Türkiye’ye gelme isteği, yaşadıkları ülkelerde baskı oluşturdu. Bir anlamda kilidi gurbetçiler açtı. Bu yıl da gurbetçilerimizin Türkiye’ye gelme isteği bulundukları ülkeler üzerinde çok etkili olacaktır. Ayrıca TGA’nın yaptığı tanıtım çalışmaları da büyük önem taşıyor. İç turizmde de bu yıl daha fazla hareket bekliyoruz. Paketli turlarda yerli turist sayısı 10 milyona çıkacaktır. Eğer bu rakamı 20 milyona çıkarabilirsek, yurtdışı bağımlılığımız da azalacaktır.”

‘TEMMUZ-EYLÜL ARASI HAREKET ARTAR’

Titanic Otelleri Genel Koordinatörü Gökhan Özbatır: “Beklentilerimiz aslında aşı ile doğru orantılı. Aşılama süreci ne kadar iyi devam ederse turizm hareketi de o yönde iyi olacaktır. Bu anlamda aşılamadaki zamanlama belirleyici olacak denilebilir. Eğer aşı süreci nisan-mayıs gibi biterse haziran itibariyle gelişler başlayacaktır. Bu yıl ilk olarak yerli turist, Rusya ve İngiltere’de hareketlilik bekliyoruz. Avrupalı turist ise temmuz ve ağustos aylarına sarkabilir. Geçen yıl salgın olmasına rağmen temmuz, ağustos ve eylül aylarını güzel geçirmiştik. Çünkü yaz aylarında dış mekan kullanımları da artıyor. Bu da insanların daha hareket etmesini sağlıyor. Bu yıl da aynı durumu bekliyoruz. Çünkü insanlar artık tatili çok özledi. ”