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Turizmde ışık göründü

#Turizm#Tatil#Türkiye
Turizmde ışık göründü

Türkiye turizmi, pandemi nedeniyle zorlu geçen 2021 yılında 30 milyon turist ağırlarken, 24.4 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi başardı. 2020’ye göre çok ciddi bir artış yakalayan turizm sektörü henüz istenilen seviyeye ulaşmasa da, yakalanan turist sayısı ve elde edilen gelir turizmcileri umutlandırdı. Turizmciler 2022 yılının çok daha verimli bir yıl olacağına, hatta rekorların elde edildiği 2019 yılının yakalanabileceğine dikkat çekiyor.

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DÜNYA yaklaşık 2 yıldır koronavirüsle yaşıyor. İlk dönemlerde sıkı kısıtlamalar ve alınan tedbirlerle pandemi ile mücadele edilmeye çalışılmış, kapanmalarla birlikte birçok sektör durma noktasına gelmişti. Özellikle seyahatlere getirilen kısıtlamalar ile turizm sektörü büyük yara almıştı. 2020 yılında dünyada turizmden büyük gelir elde eden ülkeler zor durumda kalmıştı. Ancak 2021 ile birlikte kısıtlamalar daha da azladı. İlk dönemde turizm sektöründe zorluk yaşansa da 2021 yaz aylarından itibaren Türkiye turizmi ciddi bir ivme yakalamayı başardı. Türkiye’ye gelen turist sayısı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 88 artış gösterdi ve 30 milyon 38 bini buldu. Turizm gelirlerinde de 2021’e göre artış yüzde 103 oldu. Elde edilen turizm gelir 24 milyar 482 milyon doları aştı. Gelirin yanında turistin ortalama harcamasındaki artış da dikkat çekti. 2021’de kişi başı ortalama harcama 834 dolara çıktı. 2020’de bu rakam 762 dolar seviyesindeydi. Elde edilen gelir ve turist sayısı turizm sektörünü de umutlandırdı. 2022 yılı için daha fazla turist ve daha yüksek turizm gelir bekleyen turizm sektörü, 2019 yılının dahi geride kalabileceğine dikkat çekti.

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‘REKOR YIL’ 2019

2019, Türkiye için hem turist sayısı hem de turizm geliri açısında ‘rekor yıl’ olmuştu. Türkiye’ye 2019’un tamamında gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13.7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişi ulaşmıştı. Bunların yüzde 86.2’sini 44 milyon 712 bin 970 kişi ile yabancılar, yüzde 13.8’ini ise 7 milyon 147 bin 72 kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Gelirlerde de bir önceki yıla göre yüzde 17 artış yaşandı. 2018’de turizmden 29.5 milyar dolar gelir elde eden Türkiye, 2019’da gelirini 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar çıkardı. 2019’dan önce Türkiye 2014-2015 yıllarında turizmde altın dönemini yaşamıştı. 2014 ve 2015’te gelen turist sayıları yaklaşık 41.5 milyon seviyelerindeydi. Turizm gelirleri ise 2014’te 34.3 milyar dolar, 2015’te ise 31.4 milyar dolar olmuştu. 

Turizmde ışık göründü

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GECELİK HARCAMA 66 DOLAR

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), açıkladığı 2021 dördüncü çeyrek turizm istatistiklerine göre turizm geliri ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan 4’üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 95 artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 80.1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19.9’u ise yurtdışında ikâmet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 883 milyon 106 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 748 milyon 268 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 24 milyar 482 milyon 332 bin dolarlık yıllık gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Dördüncü çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 72 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 43 dolar oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.

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YURTDIŞINDA HARCAMALAR % 67.7 ARTTI

YURTİÇİNDE ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türkiye vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 276.4 artarak 696 milyon 183 bin dolar oldu. Bunun 677 milyon 89 bin dolarını kişisel, 19 milyon 94 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yıllık olarak turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 67.7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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#Turizm#Tatil#Türkiye

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