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Turizmde İngiltere pazarında büyüme beklentisi

#Turizm#İngiltere#Turist
Turizmde İngiltere pazarında büyüme beklentisi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ilk verilerin sezona yönelik pazarda büyüme olacağı yönünde olduğunu belirtti.

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Londra'da düzenlenen fuarda sektörde önemli paydaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Aldığımız ilk veriler, sezona yönelik pazarda büyüme olacağı yönünde." ifadesini kullandı.

Yağcı, yaptığı açıklamada, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan Londra Dünya Seyahat Fuarı'nın (World Travel Market 2021) 1-3 Kasım'da Excel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildiğini bildirdi.

"GÜVENLİ TURİZM ALGISI ÖNEMLİ BİR ETKEN "

Fuarın devamı olan sanal fuarın ise "WTM London Virtual" ismi altında 8-9 Kasım tarihlerinde yapılacağını aktaran Yağcı, şunları kaydetti:

"WTM, Birleşik Krallık ve tüm önemli pazarlara ilişkin ilk verileri alabildiğimiz önemli bir fuar. Türkiye ve Antalya Bölgesi için önemli sektör paydaşları ile bir araya gelme imkanı bulduk. Aldığımız ilk veriler, sezona yönelik pazarda büyüme olacağı yönünde. Yaptığımız temaslarda, destinasyonların, özellikle 'güvenli turizm' algısı, talepleri belirleyecek önemli bir etken olacağı yönünde."

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#Turizm#İngiltere#Turist

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