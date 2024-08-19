Turizmde indirim rüzgârı sürüyor

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Geçen ay boş kalan odaları doldurmak için iki haftayla sınırlı indirim kampanyalarına giden oteller, beklediği doluluğu yakalayamayınca bu ay da indirim başlattı. Sezonun en yoğun olması beklenen temmuz ayı ortasında ‘yaz fırsatları’ adı altında başlayan indirimler yüzde 50’yi bulmuştu. Edindiğimiz bilgilere göre, düşük satışlara çare arayan turizmcinin bu ay yaptığı indirimlerin oranı yüzde 30 civarında seyrediyor.

21 MİLYONU AŞKIN YABANCI KURTARMADI

Hürriyet’e konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Temmuz ve ağustos aylarında sektörümüzün hayata geçirdiği kampanyalarla doluluklarda nispeten toparlanmalar yaşandı. Özellikle son dakikacı olarak adlandırdığımız tatilciler, kampanyalarla birlikte ağustos ayına yoğunlaştılar. Buna rağmen tesis dolulukları açısından hâlâ istediğimiz noktada değiliz” dedi.

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Yılın ilk yarısında Türkiye’ye 21.6 milyon yabancı ziyaretçinin geldiği bilgisini veren Bağlıkaya, ziyaretçi sayısında yaşanan bu yükselişin aynı oranda sektöre yansımadığına dikkat çekti. Bağlıkaya, TÜİK tarafından açıklanan 2024 Ocak-Haziran dönemi turizm geliri verilerinin de yurtdışından gelen misafirlerin geceleme sayısı ve kişi başı ortalama harcamalarında yaşanan düşüşü ortaya koyduğunun altını çizdi.

Yabancı turistteki bu durgunluğun yanı sıra iç pazarda da işlerin iyi gitmediğini; yerli turist tarafında da düşüş yaşadıklarına işaret eden Bağlıkaya, iç pazarda yaşanan düşüşü otelcilerin yaptıkları kampanyalarla aşmaya başladıklarını; ancak bu kampanyaların da istenen toparlanmayı sağlamadığını aktardı.

YERLİ TURİST DE AZALDI

“İç pazarda da bir durgunluk söz konusuydu. Temmuz ve ağustosta hayata geçirilen kampanyalarla doluluklarda nispeten toparlanmalar yaşandı” diyen Bağlıkaya, “Özellikle son dakikacı olarak adlandırdığımız tatilciler, kampanyalarla birlikte ağustosa yoğunlaştılar. Buna rağmen tesis dolulukları açısından hâlâ istediğimiz noktada değiliz. Bu nedenle sektör temsilcilerimizin ve esnafın genel anlamda önceki yıllara nazaran daha sıkıntılı bir sezon geçirdiğini ifade edebiliriz” ifadelerine yer verdi.

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ÇEŞME’YE GİDEMEYEN YAYLAYA ÇIKTI

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yaz tatile çıkabilenlerin talepleri hakkında da bilgi verdi.

“İç pazarda her ne kadar hafif bir toparlanma olsa da geleneksel olarak öne çıkan Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi destinasyonlarımızda yaşanan hareketlilik geçtiğimiz yılın gerisinde” diyen Bağlıkaya, şöyle devam etti: “Bu yaz yayla, doğa, macera ve kültür turları vatandaşlarımızın tatil tercihleri arasında yer aldı. Karadeniz öne çıktı. Kapadokya, Afyonkarahisar ve Pamukkale de ilgi gören destinasyonlarımız arasında bulunuyor.”

KİŞİ BAŞI KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Neredekal’ın hesaplamalarına göre ağustos ve eylülde kişi başı gecelik konaklama fiyatları şöyle:

AĞUSTOSTA

Her Şey Dahil Otellerde

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Antalya’da 4 bin TL - 83 bin TL,

Muğla’da 5 bin TL - 70 bin TL,

İzmir’de ise 4 bin TL - 23 bin TL aralığında.

Apart Otellerde

Antalya’da 2 bin TL - 28 bin TL,

Muğla’da 2 bin TL – 16 bin TL,

İzmir’de ise 2 bin TL – 10 bin TL aralığında.

EYLÜLDE

Her Şey Dahil Otellerde

Antalya’da 4 bin TL - 74 bin TL,

Muğla’da 3 bin TL - 46 bin TL,

İzmir’de ise 7 bin TL - 19 bin TL aralığında.

Apart Otellerde

Antalya’da 2 bin 500 TL - 54 bin TL,

Muğla’da 2 bin TL – 14 bin TL,

İzmir’de ise 2 bin TL - 7 bin TL aralığında.

BÜTÇEYE UYGUN APART OTEL ÖNE ÇIKTI

Neredekal.com CEO Gökhan Sivrikaya da yaz sezonuyla ilgili son verileri aktardı:

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Yaz boyunca en çok tercih edilen tema her şey dahil oteller oldu. Bütçesine uygun tatili yapmak isteyen tatil severler Apart Otel ve Bungalov konseptlerini ikinci tercih olarak seçti. Ayrıca yaz dönemi sonuna doğru denize yakın otel aramalarında da artış gerçekleşti.

Haziranda en çok tercih edilen bölgeler Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Balıkesir oldu. Temmuzda Muğla, Balıkesir, Antalya, İzmir, Mersin; ağustosun yarısına kadar olan süreçte ise Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Mersin seçimleri dikkat çekti.

Yaz döneminde İstanbulluların yüzde 47’si Bodrum’u, yüzde 28’i Antalya’yı, yüzde 17’si Marmaris’i, İzmirlilerin yüzde 37’si Bodrum’u, yüzde 26’sı Antalya’yı yüzde 22’si Marmaris’i, Ankaralıların yüzde 40’ı Antalya’yı yüzde 25’i Bodrum’u, yüzde 17’si Marmaris’i tercih etti.

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Erken rezervasyondan itibaren en popüler destinasyon Antalya olmaya devam etti. İkinci sırada ise Muğla popülerliğini korurken temmuz ayı itibarıyla Muğla ve Ayvalık ile öne çıkan Balıkesir Antalya’nın tahtını elinden aldı. Muğla’da Fethiye ön plana çıkarken, Balıkesir’de ise Ayvalık daha uygun fiyat alternatifleri sundu.