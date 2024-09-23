Turizmde ‘İkinci Kapadokya’ planı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, peri bacaları oluşumları ile dikkat çeken Frig Vadisi ve Afyonkarahisar’ı ‘turizmin ikinci Kapadokyası’ yapmak için kolları sıvadı. Balon turları ve paket turlar ile bölgenin canlandırılması hedefleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Kore’ye, Rusya’dan Almanya’ya kadar birçok ülkenin seyahat acenteleri ile de bu kapsamda temaslar kurulmaya başlandı.

BAE’DEN GELENLERE TANITIM YAPILDI

Termal turizmin gözdesi olan şehir, ziyaretçilere 25 bin yatak kapasitesi ile hizmet veriyor ve bünyesindeki 11 beş yıldızlı oteli ile dikkat çekiyor. Oteller kasım-mart arası aylarda maksimum yüzde 60 kapasite ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Yüzde 90’ı yerli olan ziyaretçilerin kalış süresi de ortalama iki gün. Bakanlığın destinasyonu canlandırmak adına ilk hedefi turistlerin kalış sürecini üç güne çıkarıp, otellerin doluluk oranlarını da yüzde 75 seviyelerine çekmek. Sürdürülebilir bir turizm anlayışı sergilenip, gelenlerin ise günübirlik ziyaretçilerden öte devamlı gelen turistler olması amaçlanıyor. Hedefte ise yurtdışından gelecek ziyaretçiler var. Bu doğrultuda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı da (TGA) devreye girdi; BAE’den gelen önemli seyahat acentelerinin temsilcileriyle bir araya gelerek bölgeyi tanıttı. 2025’e kadar da Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan gibi önemli turist potansiyeli olan ülkelerin temsilcileri ile görüşülecek.

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BALON TURU BAŞLADI

Frig Vadisi’nde turizm canlandırma çalışmaları kapsamında planlanan sıcak hava balonu uçuşlarına da başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Altın, “Buradaki otellerimiz yarım pansiyon. Ziyaretçiler saat 11.00’de kapıdan çıkıyor, ‘nereyi gezsek’ diye düşünüyor. Bunun altını doldurmamız lazım” dedi. Altın, “Gelenlerin konaklama süresi ortalama iki, biz bunu üç güne çıkarmak istiyoruz. Bu olursa turist sayısı da yüzde 50 artmış olacaktır. Gelen turistlerin yüzde 90’ı yerli” dedi.





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KOCATEPE’YE ÖĞRENCİ TURU PROJESİ

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz Harekatını sevk ve idare ettiği Kocatepe’ye yönelik de özel planlamalar yapıyor.

“Bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Alternatif destinasyonumuz çok” diyen Altın, “Kocatepe için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje başlatmak istiyoruz. Her ilden öğrenci turları gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘RÜŞTÜNÜ İSPATLADI’

Akrones Hotel Genel Müdürü Ünal Özgen de termal denince şehrin artık rüştünü ispatladığını vurgulayarak, “Türkiye’nin en iyi termalleri bu bölgede. Bizim en büyük sorunumuz yurtdışından ziyaretçi gelmiyor. Bu yönde ciddi çalışmalar yapmaya başladık. Yurtdışı potansiyeli ile doluluk oranlarımızı yüzde 75’lere çıkarabilirsek çok güzel olacak” dedi.