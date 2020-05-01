Turizmde hüzünlü tablo

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayının turizm istatistiklerinde de salgının etkisi görülmeye başladı. Mart ayında Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 2019’un mart ayına göre yüzde 64 azalarak 2 milyon 746 bin 159’dan 968 bin 537’ye geriledi.

2019’DA 51 MİLYON TURİST

Turizm, 2016’dan sonra çok hızlı bir yükseliş sürecine girmiş, 2019’da 51 milyon turist ağırlamıştı. Toplam turizm geliri de 35 milyar dolara yaklaşmıştı. Eğer salgın yaşanmasaydı Türkiye’nin 2020’de 58 milyondan fazla turist ağırlayacağı tahmin ediliyordu. Toplam turizm gelirinin ise 40 milyar doları bulması bekleniyordu. Ancak virüs sonrasında hesaplar altüst oldu. Turist sayılarının düşmesinde ve gelirlerin azalmasında uluslararası seyahatlerin birçok ülke tarafından yasaklanmasının ve virüse karşı alınan önlemlerin payı büyük. Ayrıca Türkiye’nin kaynak pazarları Almanya ve Rusya gibi ülkelerde salgının hala devam ediyor olması gelecek adına da kaygı veriyor. 2019’da Türkiye’ye 20 milyon turist gönderen Avrupa ülkelerinde salgının etkilerini çok ciddi şekilde devam ederken, yaşanan bu durumun Türkiye’yi ve turizmde en önde gelen turizm ülkelerini etkilemeye devam edeceği ifade ediliyor.

3 AYLIK KAYIP YÜZDE 22

2020’nin ilk 3 aylık verilerine göre ise Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı, 5 milyon 452 bin oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kayıp yüzde 20’yi aştı. 2019’un ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 6 milyon 859 bin 710’du. Yurtdışında yaşayan Türkler dahil edilmeden sadece yabancı turist sayılarına bakıldığında da geçen yıla göre mart ayında yaşanan kayıp yüzde 67 oldu. 2019’un mart ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 232 bin 358’di. 2020’nin mart ayında ise 718 bin 97 yabancı turist Türkiye’yi ziyaret etti. Ocak-şubat-mart ayını kapsayan ilk çeyrekte Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı da yüzde 22 kayıpla 4 milyon 238 bin 644’e geriledi.

TURİZM GELİRİ NASIL ETKİLENDİ

Düşen turist sayıları ile birlikte turizm gelirleri de eridi. 2019’un ilk çeyreğinde 4.6 milyar dolar turizm geliri elde eden Türkiye, 2020’nin aynı döneminde 4.1 milyar dolarlık turizm gelirine ulaştı. Mart ayı turizm geliri ise 1.6 milyar dolardan 787 milyon dolara kadar geriledi. 2020’nin ilk çeyreğinde kişi başında düşen ortalama harcama 727 dolar olurken, geçen yılın aynı döneminde 697 dolar seviyesinde.







