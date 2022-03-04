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Turizmde ‘görüşme’ tartışması

#Turizm#TÜRSAB#Firuz Bağlıkaya
Turizmde ‘görüşme’ tartışması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, dün önce Rus Büyükelçisi Aleksei Erkhov’u ardından Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı ziyaret etti.

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İki görüşmeyi de sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bağlıkaya, burada yaptığı açıklamada, “Rusya Büyükelçiliği’nin daveti üzerine Büyükelçi Aleksei Erkhov ve ardından Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile biraraya geldim. Tur operatörlerinin durumunu konuştuğumuz görüşmede turizmin dilinin barış olduğunu ve yaşananların bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getirdim. Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile gerçekleştirdiğim görüşmemde ise TÜRSAB olarak Ukrayna’nın ihtiyacı olan insani yardım malzemelerinin temini konusunda elimizden geleni yapacağımızı ilettim. Yaşanan acıların bir an evvel son bulmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Görüşmenin ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya hesabı üzerinden “Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov, TÜRSAB Başkanı Başkanı Firuz Bağlıkaya ile biraraya geldi. Görüşmede turizm alanındaki Rus-Türk ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı” açıklamasını paylaştı. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın Rusya Büyükelçisi ile görüşmesine tepki gösterdi. Vasyl Bodnar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “TÜRSAB Başkanının sabah bizimle, sonrasında ise Rusya ile görüşmesi iki yüzlü politikanın göstergesidir. Saldırgan Rusya ile kendini savunan Ukrayna arasında eşittir işaretinin konulması suç ortağı olmak anlamına gelir. Ukrayna seyahat acentalarını TÜRSAB ile çalışmamaya çağrıyoruz.”

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#Turizm#TÜRSAB#Firuz Bağlıkaya

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