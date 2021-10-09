Turizmde bu kış daha iyi olacak

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POYD Başkanı Ülkay Atmaca, 8 Ekim günü itibarıyla hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Antalya’da, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinden turistlerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Turizm sektörünün iyi bir Ekim ayı yaşadığını belirten Atmaca, Şu anda otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 60 civarında ve Ekim ayı sonuna kadar da bu doluluk oranlarının devam edeceği görülüyor" dedi.

Şu an gelen rezervasyonlara bakıldığında ise Kasım ayı için de rezervasyonların gelmeye devam ettiğini dile getiren POYD Başkanı Atmaca, Antalya’da turizm sezonunun Kasım ayına uzadığının söylenebileceğini kaydetti.

Bölgede kongre turizminin de başladığını anlatan Ülkay Atmaca, Golf turizmiyle ilgili talepler alıyoruz ve golf oynamak için gelen de çok kişi var. Geçen yıl olmayan kongre ve golf turizmleri de başladı" diye konuştu.

Bu kış sezonunun turizm sektörü için 2019 yılı kadar olmasa bile 2020’den daha iyi geçeceğinin kesin olduğunu dile getiren Atmaca, Çünkü İngiltere başta olmak üzere Rusya ve Avrupa’dan uçuşlar devam ediyor. Bu yüzden geçen yıldan daha iyi bir kış sezonu geçireceğiz" dedi.

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2022 yılı için rezervasyon alımlarının da başladığına dikkat çeken turizmci Atmaca, şöyle konuştu:

2021’den ötelenen rezervasyonlar var mevcut, bir de 2022’ye yönelik yeni rezervasyonlar geliyor. Ama Kasım ayı başında başlayacak olan erken rezervasyon kampanya süreciyle daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü şu an sezon hala devam ediyor."