Turizmde bayram heyecanı

Geçen yıl hem yerli hem yabancı turist sayısı bakımında rekorlar kıran Türkiye turizm sektörü, bu yıl pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Yabancı turist akışı henüz hızlanmadı, özellikle Avrupa ülkeleri Türkiye’ye seyahat konusunda gerekli izinleri vermedi. Yabancı turist gelemediği için birçok otel açılmazken, açılan otellerin büyük bir kısmı da yerli turiste hizmet veriyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ise turizmcilerin heyecanı katlandı. Geçmiş yıllarda özellikle bayram dönemlerinde neredeyse odalarının tamamını dolduran otelciler, bu bayramdan döneminde benzer bir tablonun yaşanmayacağını ancak pandemi sürecinde boş kalan otellerin doluluklarında artış yaşanacağını ifade ediyor. Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacağının henüz netleşmediğini, bunun da plan yapanları zorladığını belirten sektör temsilcileri, tatilin netleşmesiyle talebin artacağını belirtiyor.

DOLULUKLAR ARTACAK

Uzun süredir evlerinden kalan vatandaşların, moral ve motivasyona ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Kurban Bayramı dönemi için hareketliliğin başladığını söyledi. Açık olan otellerin bayram döneminde doluluklarını arttıracağına vurgu yapan Çorabatır, “Geçmiş bayramlar gibi olmasa da otellerde belli çapta doluluklara ulaşılacaktır. Kurban Bayramı izin dönemi de olduğu için tüketicilerin tatile çıkacağını düşünüyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerle birlikte vaka sayılarında yaşanacak düşüşün tatile çıkan kişi sayısını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Otellerde de koronavirüse karşı çok ciddi tedbirler devreye alındı. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm otellerimiz misafirlerini ağırlamaya hazır. Kurban Bayramı döneminde hareketliliğin artması otelcilerimiz için çok değerli” ifadelerini kullandı.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Ege bölgesinde normalleşme sürecinin başlamasıyla beklentinin de yüksek tutulduğunu dile getiren Güney Ege Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Bu süreçte tüketiciler olması gerekenden çok daha fazla avantaj sunduk. Otel dolulukları ilk etapta beklentilerimizin altında kaldı. Kurban Bayramı için ise hareketlilik artmaya başladı. Otellerimiz tüketiciler için beklentilerinin çok üzerinden hijyenik bir ortam sağladı. Bayram döneminde açık olan otellerimizde doluluk oranları artacak gibi duruyor. Gelecek haftadan sonra tatil talebinin daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK

İngiltere'den uçuşların başlamasını beklediklerini ifade eden Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Tunç Batum, “İngiltere’den çok ciddi talep almaya başladık. Ekim sonuna kadar bu hareketliliğin sürmesini bekliyoruz. İç pazarda da okulların kapanmasıyla birlikte gelen talepte artış yaşanıyor. Bu da hem sektöre hem otelcilere ekonomik olarak katkı sağlayacaktır. Bayram döneminde de hedeflediğimiz doluluklara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunun içinde çok ciddi cazip fiyatlar oluşturuldu” dedi.

TEKNELİ TURLARA İLGİ YOĞUN

Bayram tatili için gelen taleplerde artış olduğunu söyleyen Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, “Geçmiş bayramlara göre hareket düşük kalıyor. Ancak pandemi sürecinde olduğumuz düşünülürse tatile gitmek isteyen kişi sayısında artış yaşandığını söyleyebiliriz. 3-4 günlük turlaya yoğun talep var. Fethiye, Marmaris, Bodrum gibi bölgeler ilgi fazla. Özellikle içinde tekne turunun da olduğu organizasyonların satışları iyi gidiyor. Gökçeada ve Bozcada gibi tatil beldeleri de ilgi görüyor. Karadeniz turlarında ise ilginin büyük kısmı Batı Karadeniz’e kaydı. Eğer 65 yaş üstüne izin konusu biraz daha kolaylaştırılırsa tatile giden sayısı da artacaktır. Bu konuda 65 yaş üstünün daha iyi bilgilendirilmesinde yarar olacaktır”diye konuştu.