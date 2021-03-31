Turizmde baharın habercisi servis filosu

Pandemiye rağmen Antalya bölgesine gelen rezervasyon talepleri taşımacılık sektörüne ilham oldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle ticari araç üreticisi TEMSA’dan toplam 55 araç teslim alan bölgenin en büyük taşımacılık firması Zemzem Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yıldırım turizmde 2019 yılı rakamlarını yakalamayı beklediklerini söyledi.

Tüm iş kollarında toplam 2 binin üzerinde araç çalıştırdıklarını; kendilerine ait bin 200 aracın içinde 400 otobüsün de bulunduğunu söyleyen Yıldırım, “Bu 400 araçla da yetinmiyoruz, almaya devam ediyoruz. Hedefimiz Antalya’da yüzde 50’lik pazar payına ulaşmak” dedi. Turizm sektörünün 2021 yılından çok büyük beklentileri olduğunu ifade eden Yıldırım, “2019 rakamlarını yakalamamız pandemi koşullarına rağmen çok büyük bir başarı olacaktır. Bu başarıyı yakalayabilmek için turizm çalışanları ve turizm sektör oyuncuları için 1 milyon aşının bir an önce yapılması; bunun yanında charter uçuşların başlaması çok önemli” ifadelerini kullandı.

OLUMLU SİNYALLER

Zemzem Turizm’e tek seferde 55 araç teslim eden Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığı çatısı altındaki TEMSA’ye gelen talepler de turizmde 2021 yılı için olumlu beklentilerinin sinyalini veriyor. TEMSA’nın 2021 yılının ilk çeyreğinde Zemzem Turizm’in yanı sıra Şekerler Turizm, Aksu Turizm, Kıraç Turizm ve Sorgun Turizm’e toplam 85 araç teslim ettiği ifade edildi. Söz konusu araçlar, bu sezondan itibaren Antalya’da turizm taşımacılığı için kullanılacak.

TESLİMLERE DEVAM





Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “TEMSA olarak bizim gerçekleştirdiğimiz üretim sadece otomotiv ya da sanayi sektörünü ilgilendirmiyor. Turizm gibi Türkiye’nin cari dengesine pozitif anlamda katkı sunan iş kollarının da gelişmesine, hizmet kalitesinin artmasına destek veriyoruz. Antalya’da gerçekleştirdiğimiz bu teslimatlar da pandemi sebebiyle büyük yara alan turizm sektöründe beklediğimiz hızlı toparlanmanın öncü sinyallerinden. Bu teslimatlarla, ülkemiz turizmine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yılın kalanın da farklı bölgelerdeki operatörlerimize yönelik teslimlere devam edeceğiz” dedi. 50 yılı aşkındır Türkiye’de faaliyet gösteren TEMSA’nın 2021 yılıyla birlikte yeni bir atılım dönemine girdiğini belirten Doğancıoğlu, “Bugün otobüs ve midibüs segmentinde, Türkiye yollarında bulunan her üç araçtan biri TEMSA. Önümüzdeki dönemde yeni teslimlerle pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

İHRACAT HEDEFİ

Şirketin satış hedefleriyle ilgili bilgi veren TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ise, 2020 yılında TEMSA’nın tüm segmentlerde 900’e yakın bir satış adedine ulaştığını ifade ederken, “Yeni ortaklarımızın da gücüyle, 2023 yılında 3 bin 500’e yakın bir araç satış hedefimiz var. Bu üretim ve teknoloji gücü TEMSA’da mevcut. Diğer yandan ihracat da bizim için öncelikli konulardan bir tanesi. 2020 yılında 400 araca yaklaşan ihracat sayımızı da 2023 yılında 1.800 civarına ulaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SEFERBERLİĞİ

Dünyada toplu taşımanın elektrikli araçlar ekseninde şekillendiğini ifade eden TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, şöyle devam etti: “Biz TEMSA olarak bu geleceğin oyun kurucularından biriyiz. Adana’daki kampusumuzdaki tesisle, kendi batarya paketlerimizi üretir noktaya geldik. Bu hem TEMSA’nın hem de Türk sanayisinin geleceği için önemli. Ürettiğimiz batarya paketlerini taşıyan ilk elektrikli araçlarımızı geçen aylarda, dünyanın öncü ülkelerinden biri olan İsveç’e ihraç ettik. PPF Group iştiraklerinden olan, kardeş şirketimiz Skoda Transportation ile Prag’da girdiğimiz ihaleyi kazandık. Buraya da elektrikli araçlarımızı yakın zamanda teslim edeceğiz. ABD’de California eyaletinde, bu pazara özel olarak geliştirdiğimiz elektrikli otobüsümüzün testlerine devam ediyoruz. Tabii bir yandan ülkemizde de elektrikli araçların yaygınlaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ilk elektrikli aracımızı Gaziantep Belediyesi’ne sunmuş; burada pilot olarak çalıştırmıştık. Şimdi Antalya’da da elektrikli aracımız seferlere başladı. Önümüzdeki dönemde Mersin ve İstanbul’da da bu yönde çalışmalarımız olacak. Biz bu ülkenin bir markası olacak ülkemizde başlatılacak bir elektrikli araç seferberliğine tamamen hazırız. Bunun öncülüğünü yapmaktan; daha temiz, daha sürdürülebilir bir gelecek için belediyelerimizle kol kola vermekten büyük gurur duyacağız.”

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