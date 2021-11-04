Turizmde ‘ara tatil’ coşkusu

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek. Hafta sonları da dahil edildiğinde 9 günü bulacak ara tatili değerlendirmek isteyen tatilciler şimdiden rezervasyonlara başladı. Turizm sektöründeki son gelişmelere ve ara tatil taleplerine ilişkin Anadolu Ajansı’na değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Birlik üyesi seyahat acentelerinden edinilen bilgilere göre, kasımdaki ara tatil yaklaşırken, özellikle son bir haftadır ara tatile yönelik taleplerde belirgin bir artış olduğunu vurguladı.

TÜKETİCİ ACELE ETMELİ

Gelecek 2 hafta boyunca da bu taleplerin artacağını söylemenin mümkün olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, “Acentelerimizin ara tatil dönemine denk gelen satışlarının, günlük satışları içindeki payı giderek artıyor. Uzayan sezon dolayısıyla taleplerin yoğunlaşması, otellerin de müsaitliklerinin giderek azalması nedeniyle tatilcilerin seyahat acenteleri üzerinden rezervasyon yaptırmak noktasında erken davranmaları önem taşıyor” dedi. Ara tatiller için en büyük talebin 4 ve 5 gecelik konaklamalı tatil paketlerine olduğunu anlatan Bağlıkaya, ayrıca 2 ve 3 gece konaklamalı kısa tur programlarının da ilgi gördüğünü dile getirdi. Bağlıkaya, özellikle Kapadokya bölgesinin ön plana çıktığına dikkati çekerek, “Sapanca, Abant gibi büyük kentlere yakın bölgelerin yanı sıra sezonun uzaması ve havaların da iyi olması nedeniyle Akdeniz ve

Ege bölgelerine olan talebin de fazla olduğunu gözlemliyoruz. Yurt dışı seyahatlerinde ise öncelikle Kıbrıs talebinin yüksek seyir izlediği görülüyor.

Dubai ve Balkan turları da tercihler arasında yer alıyor” diye konuştu.

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SEZON UZADI



Firuz Bağlıkaya, okulların açılmasıyla birlikte iç turizm hareketlerinin de doğal olarak yavaşladığını, ancak tatil dönemlerinin turizm sektörü açısından her zaman hareketli dönemler olduğunu söyledi. Ara tatil dönemlerinin başta çocuklu aileler olmak üzere birçok kesim tarafından ilgi gördüğünü ifade eden Bağlıkaya, ara tatilin iç turizmde her halükarda bir canlanmayı beraberinde getireceğine dikkati çekti. Bağlıkaya, Akdeniz ve Ege sahillerinde halen yazdan kalma günler yaşanmasının da rezervasyonlara olumlu yansıdığına işaret ederek, “Bu bölgelerdeki tesislerin önemli bir kısmı ara tatil vesilesiyle sezonlarını uzatmaya başladı. Doluluklarını 12 aya yaymak isteyen ve yaz-kış açık olan büyük çaplı tesisler de kasım ayında bu hareketlilikten payını alacaktır” dedi.