Turizmde 35 milyar dolar gelir hedefi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
İngilterede Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldüİngiltere'de Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldü!#Lassa Ateşi
Transferler sonrası Torrentten ilk 11e neşterTransferler sonrası Torrent'ten ilk 11'e neşter!#Galatasaray
Kör noktada 16 kurşun KKTCyi sarsan suikastKör noktada 16 kurşun! KKTC'yi sarsan suikast#Halil Falyalı
Konyada yoğun kar Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildiKonya'da yoğun kar! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildi#Konya
Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladımEdip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım#Edip Cansever
Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyorAltın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor#Altın
Kafede açılış ücreti olmaz Sektör temsilcileri genel eğilimi anlattıKafede açılış ücreti olmaz! Sektör temsilcileri genel eğilimi anlattı#Restoran
Akşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mıAkşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mı?#Meral Akşener
Oscar kime göz kırpıyorOscar kime göz kırpıyor#Oscar
Test zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesiTest zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesi!#SMA
İki farklı Buse Yüzük bir günde çıktı...İki farklı Buse! Yüzük bir günde çıktı...#Buse Varol
Almanyada Türk kıza ırkçı saldırı Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattıAlmanya'da Türk kıza ırkçı saldırı! Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattı#Almanya
Doğum gününde duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadıDoğum gününde duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadı!#Mehmet Ali Erbil
Sağlığına kavuşan Kadir İnanıra yoğun ilgi... Dost buluşmasıSağlığına kavuşan Kadir İnanır'a yoğun ilgi... Dost buluşması!#Kadir İnanır
HABERLEREkonomi Haberleri

Turizmde 35 milyar dolar gelir hedefi

#Doğu Akdeniz Turizm Fuarı#Turizm#Hedef
Turizmde 35 milyar dolar gelir hedefi

Dünyanın en büyük fuarlarından Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı’nda (EMITT) konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, erken rezervasyon oranlarının geçen yıla göre arttığını, bu yıl için hedeflenen 35 milyar dolarlık gelir hedefinin imkân dahilinde olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

İki yıl aradan sonra kapılarını açan ve 51 ülkeden 200’ü aşkın firma temsilcininin katıldığı fuarın yeniden düzenlenmesinin önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, alınan tedbirler sayesinde 2021 yılı hedeflerinin aşıldığını hatırlattı. “2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 88’lik bir artışla, toplam 30 milyon 38 bin ziyaretçi ağırladık” diyen Ersoy, 30 milyonluk psikolojik sınırın üstüne çıkıldığını kaydetti. Anılan yıl turizm geliri ise 24.5 milyar dolar oldu.

ERKEN REZERVASYON

Bakan Ersoy, “Erken rezervasyon oranları da geçen seneye göre artmış durumda. Bütün bunlar bize 2022 için belirlediğimiz 35 milyar dolar gelir hedefinin ne kadar ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. El birliğiyle geçen seneki gibi gayret ederek bunu daha yukarılara taşıyacağız. Son 3 yılda olduğu gibi devlet ve özel sektör el ele vererek, 2018’de 647 dolar olarak aldığımız kişi başı geliri 2021’de 834 dolara nasıl getirdiysek, 2022’de de daha yukarı taşıyarak niceliğin değil, niteliğin ön planda olduğu gelir odaklı 2023 turizm stratejilerimizi adım adım gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Haberin Devamı

KAYIPLAR KAPANACAK

Bakan Ersoy, turizmde İstanbul’un büyük oyunculardan biri olduğuna dikkat çekerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da “2019 yılı sonunda İstanbul olarak turizmde mükemmel rakama ulaştık. O rakam 15 milyon. 2020 yılında mart ayında dünya ve bizler salgınla mücadelede tam 2 yıl tamamlamış olacağız. İstanbul’un sessizliğe büründüğü günlerde 5 milyon ziyaretçi İstanbul’a geldi. 2 yıllık kaybı 2022-23’te inşallah kapatacağız. İstanbul’da sağlık turizminin tam merkezi 650 tesisimiz var” dedi.

Turizmde 35 milyar dolar gelir hedefi

TANITIM KAMPANYASI

BAKAN Ersoy, bu yıla ilişkin tanıtım faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre 21 ülkede televizyon, 86 ülkede dijital, 200’ün üzerinde basılı yayında reklâm kampanyaları olacak. En az 60 ülkeden basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörleri Türkiye’de ağırlanarak PR faaliyetlerine hız verilecek.

Haberin Devamı

360 DERECE YAKLAŞIM

FUARIN 25 yıldır takipçisi olduğuna dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Kültür Turizm Bakanlığımız ülkemizin tanıtılmasında önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz ama bu işin bütüncül mücadele işbirliğiyle olacağının altını çizelim. Turizm barış, adalet, huzur, özgürlük ister. 360 derece bir anlayış ister. Ancak o zaman dünya çapında arzu ettiğimiz duruma geliriz. Yerel yönetimin içinde olmadığı çalışmaların muvaffak olma şansı yoktur” dedi.

Turizmde 35 milyar dolar gelir hedefi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğu Akdeniz Turizm Fuarı#Turizm#Hedef

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir