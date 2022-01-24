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Turizmde 2022 beklentisi

#Pandemi#Turizm#Acenta
Turizmde 2022 beklentisi

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, 2022 sezonuyla ilgili beklentileri değerlendirdi. Tedbirlerden uzaklaşmadan, fiyat hizmet dengesini kaybetmeden, paniğe kapılmadan yaşanacak bir turizm sezonunun, Antalya’nın Akdeniz’deki konumunu ve dünyadaki yerini güçlendireceği belirtildi.

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Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Ocak ayı toplantısında 2020 ve 2021 sezonları değerlendirilirken, 2022 yılına ilişkin de öngörüler tartışıldı. Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz moderatörlüğünde Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya çalışma grubu üyesi seyahat acentası, otelci, çeşitli turizm sivil toplum kuruluşları ve bağımsız kişiler katıldı. Yılın ilk toplantısında korona sonrasında turizm sezonuna dair yapılması gerekenler değerlendirildi. Öncelikle 2020 sezonunu değerlendiren katılımcılar, 2020 yılında yaşanan tecrübelerin gelecek sezonlar için önemli referans olduğundan yola çıkarak, 2020 sezonundaki önemli konuları dile getirdi.

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GÜVENLİ SAĞLIK SERTİFİKASI

Pandemi ile birlikte hayata geçirilen ’güvenli turizm sertifikasyon’ sisteminin başarıyla uygulandığını ve sistemi geliştirerek uygulamaya devam edilmesinin turistler için en önemli güvence kaynağı olduğu dile getirildi. Bu tedbirler sayesinde 9 milyon turist ağırlayarak çok düşük bir ölüm ve bulaş gerçekleştiğini belirten katılımcılar, sertifikasyonun uluslararası kuruluşlar tarafından yapılmasının sektöre olan güvene katkı yaptığının altını çizdi. Bu sertifikasyona ilave olarak üzerinde çalışılan doğa ve çevreye uyumlu turizm modellerinin bir an önce sektöre sunulması ve üzerinde çalışılarak devreye sokulması konusunda görüş birliğine varıldı.

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PERSONEL KAYIPLARI

Toplantıda turizmin insandan insana uzanan bir sektör olduğu ve insanların özveri ve başarılarıyla Türk turizminin bugünlere evrildiği konuşuldu. Bunun öneminin pandemi sürecinde daha da belirginleştiğinin kaydedildiği toplantıda, sektörün pandemi nedeniyle yaşadığı kayıpların başında sektörden uzaklaşan personel konusunun geldiği ifade edildi. Otellerin kapalı olduğu, uçakların uçmadığı, acentaların faaliyetlerini durdurduğu dönemde sektörden ayrılan önemli bir kesimin enerji, bankacılık, emlakçılık, çiftçilik, çağrı merkezi, sigortacılık, kuryelik gibi alanlara yöneldiği ve önemli bir kısmının turizmin belirsizliği nedeniyle geri gelmeyi düşünmediği öngörüldü. Zaten var olan personel sorununa pandemi sürecindeki kaçışlar eklenince turizmin en önemli sorununun personel konusu olacağı dile getirildi. Sürekli krizlere maruz kalan turizm sektörüne genç kuşakların olumlu bakmadığı, ancak boş zamanlarda değerlendirilecek uğraş olarak görüldüğü ve yeni turizm çalışanı gelmediği vurgulandı.

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SAĞLIK TEDBİRLERİ SÜRDÜRÜLECEK

Pandeminin 2022 yılında devam edeceğinden yola çıkarak turizm bölgelerindeki sağlık imkanlarının hazır olması ve olası bir olağanüstü durumda devreye girmesi konusunda ortak fikir oluştu. Antalya’nın devlet ve özel hastaneleriyle dünyadaki birçok destinasyonun önüne geçtiği belirtilirken, sağlık personelinin önemine dikkat çekildi. Kaleiçi’nin canlandırılmasına ve turizme kazandırılmasına dair bugüne kadar yapılan hamleler ve bundan sonra somut olarak atılması düşünülen adımlar üzerinde konuşularak, detaylı bir Kaleiçi toplantısının yararına dikkat çekildi. Altın Portakal, Aspendos Opera ve Bale festivallerinin turizme daha çok dahil edilmesi ve bunun için tarafların bir araya gelerek önerileri tartışması konusunda görüş birliğine varıldı.

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2022’YE DAİR BEKLENTİLER

Turizm Çalışma Grubu toplantısında 2022 turizm sezonuyla ilgili beklentiler de ele alındı. Pandeminin seyrinin önemi dünya turizmini 2022 yılında da etkileyeceği ifade edildi. Bununla birlikte pandemiyle yaşamaya alışan insanların mümkün olduğunca ellerine geçen fırsatı değerlendirip en az bir kez tatile çıkacakları vurgulandı. Özellikle güneş ve açık hava alternatiflerinin değerlendirileceği, Antalya’nın bu bağlamda milyonlarca insanın takibinde olduğu kaydedildi. Alınan tedbirlerden uzaklaşmadan, fiyat- hizmet dengesini kaybetmeden, paniğe kapılmadan yaşanacak bir turizm sezonunun, Antalya’nın Akdeniz’deki konumunu ve dünyadaki yerini güçlendireceği belirtildi.

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#Pandemi#Turizm#Acenta

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