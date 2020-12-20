Turizmde 2021 umudu

2020’nin sonuna yaklaştıkça 2021 için yapılan planlar da hızlanmaya başladı. 2020’e koronavirüs salgını damgasını vururken, yılın sonuna yaklaşıldığı dönemde aşı çalışmalarının devreye girmesi 2021 için umutları yeşertti. En büyük heyecan ise turizm sektöründe yaşanıyor. 2020’de tüm dünyada koronavirüs nedeniyle turizm hareketi neredeyse sıfırlanmış, bu da turizm sektöründe yer alan tüm kesimleri bir hayli zorlamıştı. Böyle zor bir süreç yaşayan sektör 2021’e ise umutla bakıyor. Sektör, yaz aylarında aşının da etkisini göstermesiyle yabancı turist akışının başlayacağı, evde sıkılan yerli turistin önce Ege kıyılarından başlayarak büyük bir turizm hareketi oluşturacağı görüşünde. 2019’da Türkiye’nin yaklaşık 45 milyon yabancı turist ağırladığına dikkat çeken sektör temsilcileri, 2020’nin ise 15 milyon turistle tamamlanacağını düşünüyor. 2021’de de turist sayısının 30 milyona ulaşması bekleniyor.

İŞTE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YENİ YILDAN BEKLENTİLERİ

TURİST HAREKETİ EGE’DEN BAŞLAYACAK

2021 yılının 2020’den daha iyi geçmesini beklediklerini ifade eden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Ancak zirve yaptığımız 2019’u yakalamak zor olacak. 2020’ye göre turist artışında yüzde 100 bir artış bekliyoruz. 2019’un ise yüzde 30 gerisinde kalacağız. Her ne kadar yabancı turist sayısı artsa da bu oteller için yeterli olmayacaktır. 2019’a göre toparlayamadığımız kısım ise yerli turist ile kapatılmaya çalışacak. Oteller belki finansal olarak tam olarak toparlayamasa da ülkede yeniden döviz girdisi sağlanacak. Bu istihdama da katkı sağlayacak. Yerli turist erken rezervasyon kampanyalarından yararlanırsa ciddi şekilde uygun fiyata tatil yapmış olacak. Yerli turist hareketi ilk olarak Ege kıyılarından başlayacaktır. Evde sıkılan tüketiciler kendilerini deniz kıyılarına atmak isteyecek. Ege’de her keseye uygun otel bulunduğu için bu da avantaj olacak. Antalya bölgesindeki lüks otellere yerli turist ilgisi olacaktır. Çünka yabancı az geldiği için fiyatlar daha uygun seviyelere gelecektir” diye konuştu.

2021 TATİLİ YERLİ İÇİN AVANTAJLI OLACAK

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu erken rezervasyon kampanyalarındaki uygun fiyatlara dikkat çekerek, yerli turistin sayısının artacağı görüşünde. 2020’de pandemi sürecinde yerli turist oranının bir ara yüzde 45 seviyelerine yükseldiğine dikkat çeken Kavaloğlu, “2021’de otellerdeki yeri turist oranın yüzde 25-30 seviyelerinden olacağını tahmin ediyoruz. Bu oran pandemi öncesinde ise yüzde 15 seviyelerindeydi. Aşının devreye girmesiyle yurtdışından gelen son dakika rezervasyonlarında ciddi artış olacaktır. Bu yüzden yerli turistin erkenden rezervasyon yaptırmasının büyük yararı var. 2021 tatili yeri için çok avantajlı olacak. Yaz aylarında son dakika rezervasyonlarının gelmesiyle şu anda avantajlı fiyatlar da olmayacak” dedi. Geçen yaz aylarında otellere gelen hem yerli hem de yabancı turistlerin çok bilinçli olduğuna dikkat çeken Kavaloğlu, “Bu yaz özellikle gurbetçilerin Türkiye’de tatil yapma isteğiyle bulundukları ülkelerin siyasi iradelerini de zorladılar. Böylece Türkiye’ye yabancı turist akışı da oldu. Yerli turistin de katkısıyla oteller 2020’de sınavı geçmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN TATİLE ÇIKMAYA İHTİYACI VAR

2021 yılında hem yurtiçinde hem de yurtdışından daha fazla turist beklediklerinin altını çizen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili şunları söyledi: “Aşının devreye girmesiyle insanların da tatile çıma ihtiyaçlarını göz önüne alırsak talepte çok ciddi artış olacağını söyleyebiliriz. Yerli turist otelciler için büyük önem taşıyor. 2020’de de turizm hareketi önce yerli turistle başlamıştı. Sonrasında yurtdışından turist akışı oldu. Turizm bölgelerinin kontenjan olarak en az yüzde 25’lik kısmı yerli turiste ayırmasında büyük yarar var.”

NİSAN VE MAYISTA SATIŞLAR ARTACAKTIR

Aşının devreye girmesinin ve başarı yakalamasının çok önemli olduğuna dikka çeken Kaya Palazzo Belek Genel Müdürü Alper Türlü, “Avrupa’daki 40-70 yaş arası turist profili bu sene gelemedi. Bu turist grubu bizim için çok önemli. Seyahat etmeyi ve harcama yapmayı seviyorlar. 2021’de bu grubun yeniden Türkiye’ye geleceğini tahmin ediyoruz. 2019 rakamlarını yüzde 25-30 altında kalsak da 2020 rakamlarını aşacağımızı düşünüyoruz. Bu yıl bizi Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen turistler ayakta tuttu. 2021’de de bu ülkelerden gelen turist sayısının artmasını bekliyoruz. İç pazardan da yaz ayları için talep gelecektir. Yerli turist ağırlıklı olarak Bodrum, Kuşadası ve Marmaris gibi bölgeleri tercih edecektir. Antalya ise daha çok yabancı ağırlıklı olur. Aşıdan sonra normalleşmeye geçilmesiyle nisan ve mayıs ayında çok ciddi satışlar olabilir” dedi.

ALMANYA VE RUSYA İKİ ÖNEMLİ PAZAR

Otelciler açısından yerli turistin daima tamamlayıcı bir pazar olduğunu söyleyen Cornelia Diamond Golf Resort and Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Özellikle Antalya bölgesi için ana pazarlar olan Almanya ve Rusya büyük önem taşıyor. Bu ülkelere İngiltere de eklenmeye başladı. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini de unutmamak gerekiyor. Aşıda başarı yakalanırsa ana pazarların geri dönüşü ve diğer alternatif pazarların da eklenmesiyle 2020’ye göre daha iyi bir yıl geçirebiliriz. Yerli turist açısından erken rezervasyon büyük avantaj. Avantajlardan yararlanılması yerli turistin yararına olacaktır” dedi.

ASIL BÜYÜME 2022’DE YAKALANACAK

Yerli turistin oteller için çok önemli olduğunu ancak yabancı turistin boşluğunu karşılayacak kapasitede olmadığını belirten Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Tunç Batum, “2021 için 2020’ye göre daha umutluyuz. Uluslararası uçuşların nisan ayında başlayacağını tahmin ediyoruz. Mayıs, haziran gibi ise sezon başlayacaktır. Asıl büyümenin ise 2022 yılında olacağını tahmin ediyoruz” dedi.