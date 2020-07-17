Turizmde 2021 umudu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önceki gün turizm sektörünü heyecanlandıran bir anlaşmayı duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’ye geçen yıl 7 milyon turist gönderen Rusya ile uçuşların yeninden başlaması için mutabakata varıldığını açıkladı. Rusya ile uçuşların yeniden başlaması için anlaşılmasıyla birlikte pandemi sonrasında uçuşların açıldığı ülke sayısı da 32’ye yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında bazı ülkelerle uçuşların başlamış olması 2019’da yaklaşık 35 milyar dolar turizm geliri elde eden Türkiye için büyük önem taşıyor. 2019’da 50 milyonu aşkın turist ağırlayan Türkiye’nin turist hedefi eğer pandemi yaşanmasaydı 60 milyona ulaşmaktı.

25 MİLYON TURİST

Ancak salgınla birlikte hava trafiği durdu, ülkeler bir bir sınırlarını kapattı. Şimdi ise başlayan uçak seferleriyle turizmde bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Biz de uçuşların başladığı ya da uçuş için anlaşmaya varulan ülkelerden geçen yıl ne kadar turist geldiğini araştırdık. Sektör temsilcilerine yaşanan bu gelişmeleri sorduk.

Pandemi sonrasında Dışişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanlıklarının girişimleriyle uçuşların başlaması için anlaşmaya varılan ülkeler; ABD, Almanya, Avusturya, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsviçre, Katar, KKTC, Lübnan, Lüksemburg, Makedonya, Sırbistan, Ürdün, Yunanistan ve Rusya oldu. Bu ülkeler ile başlatılacak uçuşlar turizm hareketinin tam anlamıyla başlayacağı anlamına gelmese de turizm sektörüne umut verdi. Özellikle Almanya, Rusya ve İngiltere’nin uçuş ağında yer almasının Türkiye için büyük önem taşıdığına dikkat çeken sektör temsilcileri, bu ülkelerin Türkiye için çok uzun yıllardır ana kaynak pazarlar olduğunu, bu sene olmasa bile gelecek yıl için bu ülkelerden çok ciddi turist akışı beklediklerine dikkat çekti. Uçuşların başlatılması için mutabakata varılan ülkelerin bazılarından 2019’da Türkiye’ye gelen turist sayısının yaklaşık 25 milyon olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, alınan hızlı aksiyonun turizm için çok değerli olduğunu vurguladı.

UÇUŞLARIN BAŞLADIĞI BAZI ÜLKELERDEN SON 3 YILDA GELEN TURİST SAYILARI Turizm sektörü Rusya, Almanya ve İngiltere uçuşlarının bir an önce tam kapasite çalışmasını bekliyor.

SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Uçuşlar için yapılan anlaşmaların sevindirici olduğuna dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, “Uçuşlar dışında Avrupa Birliği’nin vatandaşlarına seyahat için izin vermesi de önemli. Uçuş için mutabakata varılan ülkelerle uçuşların tam olarak başlamasıyla 2019 rakamlarını yakalayamasak da bir hareket olacağını düşünüyoruz. Aşı ve ilacın bulunması, vaka sayılarının da tüm dünyada düşmesiyle birlikte turizm hareketi daha güçlü şekilde başlayacaktır. Yapılan anlaşmalar ve yaşanan gelişmeler bizi 2021 için umutlandırıyor. Türkiye çok ciddi bir turizm ülkesi. Aldığımız önlemler tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Özellikle sertifika programı çok ciddi pozitif etki yarattı. Eğer önlemleri daha ciddi şekilde uygularsak bu süreci daha hızlı atlatabiliriz” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ TURİST HAREKETLENDİRDİ

Uçuşların konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, “Fethiye’de turizmin tamamı neredeyse havalimanından besleniyor. Uçuş olmayınca turizm de duruyor. Ancak 15 Temmuz itibariyle özellikle İngiltere’den uçakların gelmesiyle bölgede hareket başladı. Çünkü bölgemizde gelen yabancı turistin neredeyse yarısını İngiliz turist oluşturuyordu. Uçuşlar başlamadan önce otellerini açmayanlar, şimdi açılış yapmaya başladı. Ayrıca Ukrayna’dan da ciddi talep alıyoruz. Almanya ve Rusya’dan da uçuşların başlamasıyla birlikte en azından pandemi sürecini atlatmayı ve istihdamı korumayı amaçlıyoruz. Salgın konusunda olumlu gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte 2021’de çok daha iyi bir yıl geçireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.