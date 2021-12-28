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Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

#Turizm#Yerli Turist#Ekonomianasayfa
Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

Döviz kurundaki hareketlenmelerden dolayı gelecek yıl yabancı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinin oldukça artacağını belirten turizmci Salih Er, Türk misafirlere seslenerek, erken rezervasyon önerisinde bulundu.

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Turizmciler, şimdiden talepleri artan ülkenin gelecek yıl tam bir turist akınına uğrayacağını, 20 milyonu aşkın ziyaretçiyi misafir edeceğini öngörüyor. Bu durumun tatil yapmak isteyen iç pazara sıkıntı olacağını ifade eden seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, yerli turistler için erken rezervasyonun önemine dikkat çekti.

“TÜRKİYE, YABANCI TURİST İÇİN ÇOK UYGUN FİYATLI TATİL AVANTAJI SAĞLIYOR”

Turizm sektörünün pandemi dolayısı ile son iki yıldır ağır yaralar aldığını, ancak geçen haziran ayından itibaren güzel bir dönem başladığını belirten seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, rezervasyonların yoğun bir şekilde geldiğini ifade etti. Rusya ve Almanya pazarlarının açılmasıyla özellikle eylül ayından itibaren oda sıkıntısının başladığını dile getiren Er, “İnsanlar kolay kolay oda bulamadı, istediği otele gidemedi. Şu anda 2022 yılına baktığımızda durum biraz daha vahim olarak gözüküyor. Erken rezervasyonun önemi her gün biraz daha artıyor. Çünkü yabancı turist için özellikle Türkiye şu anda çok uygun fiyatlı tatil avantajı sağlıyor. Euro ve dolar yükseldikçe ülke de daha fazla turist akınına uğruyor. Turist akınına uğraması ülke için güzel olsa da özellikle yazın tatile gitmek isteyen Türk misafirlerimiz için sıkıntılı bir durum” dedi.

“YÜZDE 40’LARA VARAN ZAM BEKLENİYOR”

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Erken rezervasyonun öneminin altını çizen turizmci Er, otellerin kuru sabit bir fiyat üzerinden belirlediğine değindi. Bu durumun Ocak ayında değişeceğini ve yeni zamların kapıda olduğunu vurgulayan Er, “Şu anda erken rezervasyon yaptıran misafirlerimiz için oteller euro kurunu hala 12 TL’den hesaplıyor. Bu kuru sabitledi ve bu şekilde bir hesaplama yapılıyor. Ocak ayının sonlarından itibaren tekrar bir düzenleme gelecek. Bu durumda yaklaşık yüzde 20, 30 belki de 40’lara varan, daha sonra haziran, temmuz yani sezon döneminde ise daha yüksek zamlar bekleniyor. Bu yıl iç pazar misafirlerimize diyoruz ki, ‘Erken rezervasyonda istediğiniz oteli aldınız, aldınız. Alamazsanız sıkıntı büyük’. Bunun nedenleri de dış pazardan gelecek turist akını. Yaklaşık iki aylık bir süreçte hemen hemen 10 milyona yakın turist Akdeniz’e geldi. Önümüzdeki yıl gelmesi planlanan turist sayısı 20 milyonu geçecek gibi gözüküyor. İç pazar misafiri büyük sıkıntılar yaşayacak. Lütfen erken rezervasyonla otelinizi ayırtmayı unutmayın” diye uyardı.

“OTEL SAHİPLERİ DIŞ PAZARDAN GELEN MİSAFİRLERE DAHA ÇOK İSTEKLİ”

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Otel sahiplerinin yabancı turistlere olan ilgisinin daha fazla olduğunu söyleyen Salih Er, bu durumun Türk misafirlerin istenmediği algısını oluşturmaması gerektiğini dile getirdi. Türk misafirlerin zor dönemlerde turizmcilere can simidi olduğunu belirten Er, şöyle konuştu:

“Bir tesisiniz var. Dolar ve euro kuru 20 TL diyelim. Bir odayı 20 TL’ye satmak varken, 12 TL’ye satmak ister misiniz? Elbette ki istemezsiniz. Ondan dolayı dış pazar her zaman için yoğun talep alıyor ve otel sahipleri de bu şekilde dış pazardan gelen misafirlere daha çok istekli davranıyor. Bu kesinlikle ‘Türk misafir istenmiyor’ algısı oluşturmamalı. Türk misafir özellikle Rus krizinde, pandemi sürecinde otellerin can simidi oldu ve olmaya da devam ediyor. Türk misafirin her zaman yüzde 20, yüzde 30 oranında blokajlı odaları durmaktadır. Kesinlikle ‘Ben tesise Türk misafir istemiyorum’ diye bir kural yoktur ve olmaması da gerekir zaten.”

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#Turizm#Yerli Turist#Ekonomianasayfa

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