Turizmci satışlar düşünce çareyi indirimde buldu... Otellerde son dakika tarifesi

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OTELLER son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için ‘yaz fırsatları’ adı altında peş peşe indirim yapmaya başladı. Özellikle sosyal medyada reklamlı içeriklerle müşteriyi çekmeye çalışan otellerde konaklama ücretlerinde yapılan indirim oranı yüzde 50’ye ulaştı. Turizmcinin başlattığı bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, grup rezervasyonu yaptırırlarsa indirim oranları daha da artabiliyor. Biz de çeşitli turizm bölgelerindeki otellere ulaştık.

Örneğin, Antalya Kemer’de bulunan bir otelin iki kişi için her şey dahil 3 gece 4 gün tatil ücreti 18 bin TL iken bu tutarın 12 bin 600’ye indiği, Marmaris Turunç’ta bulunan bir otelin de ağustosta 4 gece 2 kişilik fiyatının yaklaşık 46 bin TL‘den 31 bin 400 TL’ye kadar düştüğü görüldü.

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DOLULUK ORANINA GÖRE FİYAT İNİYOR

Hürriyet’e konuşan TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, erken rezervasyonlarla vatandaşa sunulan indirimli fiyatların rağbet gördüğünü ancak bu indirimlerin bitmesiyle satışların da düşmeye başladığını anlattı. “Temmuz ve ağustos en yüksek fiyatların olduğu dönem ama satışlar kötü gidiyor” diyen Kuk, “Bu nedenle indirimler yeniden başladı. Seyahat acentası otele diyor ki, ‘satış gelmiyor, indirim yapalım’; otelin doluluk durumuna göre de indirim oranı belirleniyor. Otelin doluluk oranı ne kadar düşükse indirim oranı da o kadar yükseliyor” dedi.

‘ACENTAYI YA DA OTELİ ARAYIN’

Peki, vatandaş bu indirimli fiyatlara nasıl ulaşacak?

Kuk’un verdiği bilgilere göre, sosyal medyada bu indirimlere yönelik görülen reklamların çoğu seyahat acentaları üzerinden yapılıyor. Bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar ise, seyahat acentalarını arayarak kampanyalı oteller hakkında bilgi edinebiliyor ve rezervasyon yaptırabiliyorlar. Söz konusu indirim kampanyasını her otel yapmadığı için, hangi otellerin hangi dönem aralığında ve hangi oranlarda indirim yaptığına yönelik bilgiyi, seyahat acentası vatandaşa sunuyor.

Turizmcilerden edindiğimiz bilgilere göre, grup rezervasyonu yaptıracaklara sunulan fiyatlar daha da düşebiliyor. Vatandaş ayrıca, sosyal medyada gördüğü indirim reklamları üzerinden doğrudan oteli arayarak da bilgi sahibi olabiliyor.

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‘YİNE DE KURTARMAZ’

Öte yandan, otellerin doluluklardaki düşüşü canlandırmak için başlattığı bu indirimlerin bir iki haftayla sınırlı kaldığı belirtiliyor. Ancak turizmciler, bu kampanyaların rağbet görmesi durumunda indirimlere ağustosta da devam edeceklerinin sinyalini verdi.

Konaklama ücretlerinin artışında yüksek enflasyon ve yüksek maliyetler olduğunu ancak çoğu otelin sezona ‘fahiş fiyatlarla’ çıktığını anlatan Kuk, “Otellerde doluluklar yüzde 60-80 civarında. ‘Fiyat pahalı’ algısı oluştu, hem yerli hem de yabancılarda bu algı oluşmuş durumda. Bu saatten sonra sezon ortasında yapılan indirimler sezonu kurtarmaz. Önümüzdeki sene tüketici dostu fiyatlarla çıkmaları lazım.”

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YÜKSEK FİYAT UMUDU İNDİRİMİ KISA TUTTU

HAMİT Kuk’un aktardığına göre, turizmciler hâlâ yüksek fiyatlardan oda satma umudunu koruyorlar. Bu yüzden söz konusu indirimlerin süresinin kısıtlı tutulduğunu belirten Kuk, “Oteller bir-iki hafta sonrası için indirimler sunuyor. Bu da ‘son dakikanın da son dakikası bir indirim’. Çünkü oteller beklentilerini yüksek tutuyorlar, iyi fiyattan satabileceklerini düşünüyorlar. Oysa, satışların daha etkili olması için indirim süresini uzun süreli vermeleri gerekiyor” dedi. Kuk’un beklentisi ise, indirimlerin ağustosta da devam edeceği yönünde.

‘AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ’

İNDİRİMLERLE ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizmcinin zarar etmek pahasına fiyat kırmak durumunda kaldığını anlattı. Bu yıl yapılan Avrupa Şampiyonası’nın, Fransa’daki olimpiyatların, vergi vermeyen turizm amaçlı kiralık ev sorununun ve yerli turistin alım gücündeki düşüşün dolulukları olumsuz etkilediğini kaydeden İşler, “Dolayısıyla turizmci fiyat kırdı; ‘gerekirse zarar yapayım ama personelimin maaşını, elektriğimi ödeyeyim, varsa kredimi ödeyeyim’ diyor. Kâr etmeyi unuttuk, ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.Ayrıca, otellerin konaklama bedellerinin ‘fahiş fiyatlı’ olmasına yönelik eleştirileri de değerlendiren İşler, “Turizmcinin koyduğu fiyat bir sonuçtur, asıl sebebi piyasadır” diyerek yüksek maliyetlere işaret etti.”