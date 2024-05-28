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Turizmci ‘çalışma izni’ talep ediyor

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#Turizm#Çalışma İzni#Turizm Sezonu
Turizmci ‘çalışma izni’ talep ediyor
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

TÜRKİYE turizm sezonuna çok hızlı başladı. Antalya’da ardı ardına turist sayısı rekorları kırılıyor. Sezonun zirve yapacağı haziran, temmuz ve ağustos ayları öncesi yaşanan personel sorunu ise sektör profesyonellerini kara kara düşündürüyor.

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Özellikle kat, meydan temizliği ve servis elemanı bulmakta çok ciddi sıkıntı yaşayan otel yöneticileri, hizmet kalitesini derin biçimde etkileyen sorunu yabancı personel ile çözmeye çalışıyor. Ancak bu aşamada da özellikle Kırgızistan, Ukrayna ve Rusya’dan getirilecek personelin izin sorunu gündemde.

‘ŞUBATTA BAŞVURDUK’

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), yaşanan sorunu öncelikli gündemleri arasına alıp ilgili bakanlıklara resmi olarak çözüm başvurusunda bulundu. Sorunun git gide derinleştiğini kaydeden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, “Personel sıkıntısı üst seviyede. Kat, meydan temizliği ve servis elemanı bulamıyoruz. Açığı kapatmak için yabancı çalışan getirmeye çalıştığımızda sürecin tamamlanması en az iki ay sürüyor. Son dönemde çok fazla retl de alıyoruz. Şubatta yaptığımız başvurular mayısta tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu sürelerin kısaltılması için gerekli başvurular yapıldı. Bize göre bu süre en fazla 15 gün olmalı” diye konuştu.

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Turizmci ‘çalışma izni’ talep ediyor
Hakan Saatçioğlu

 

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#Turizm#Çalışma İzni#Turizm Sezonu

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