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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Turizm teklifine CHP’den tepki

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Turizm teklifine CHP’den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, gündemdeki Turizmi Teşvik Kanun Teklifi’ne tepki göstererek, “Şimdi de turizm bölgelerindeki belediyelerimizin taşınmazlarına ve yetkilerine göz dikmişler. Bu iktidar, sandıkta alamadığı yetkiyi, masa başında zorbalıkla çalmak istemektedir. Belediye başkanlarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz” dedi.

Yazılı açıklama yapan Torun TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edilen teklifle ilgili özetle şunları söyledi:

‘YAĞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK’

“Bu kanun teklifinin tek amacı, turizm bölgelerindeki belediyelerimizin yetkilerini merkezi yönetimde toplamaktır. Hiç kimse şunu unutmasın: Yerel seçimlerde milletimiz yetkiyi belediye başkanlarımıza vermiştir. Rant için gözü dönmüş iktidar, sandıkta milletten alamadığı yetkiyi, TBMM’deki çoğunluğuna dayanarak, masa başında zorbalıkla çalmak istemektedir. Bu teklif, turizm bölgelerinde belediyelerimizi görmezden gelerek, yağmacılığın önünü açacak bir tekliftir.”

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