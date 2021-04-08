Turizm teklifine CHP’den tepki

Yazılı açıklama yapan Torun TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edilen teklifle ilgili özetle şunları söyledi:

‘YAĞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK’

“Bu kanun teklifinin tek amacı, turizm bölgelerindeki belediyelerimizin yetkilerini merkezi yönetimde toplamaktır. Hiç kimse şunu unutmasın: Yerel seçimlerde milletimiz yetkiyi belediye başkanlarımıza vermiştir. Rant için gözü dönmüş iktidar, sandıkta milletten alamadığı yetkiyi, TBMM’deki çoğunluğuna dayanarak, masa başında zorbalıkla çalmak istemektedir. Bu teklif, turizm bölgelerinde belediyelerimizi görmezden gelerek, yağmacılığın önünü açacak bir tekliftir.”

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