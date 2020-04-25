Turizm tanıtımında korona stratejileri

Strateji planının merkezine Türkiye’nin, turizm markası olarak, ‘sağlık açısından güvenli’ algısı yerleştirilirken, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunun vurgulanacağı “togethertoday” çatı söylemi hayata geçirildi. Turizmde normalleşme süreci için atılacak tanıtım adımları ile ilgili izlenecek yol haritası ve yapılan çalışmaları aktaran TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın sözcüsü Erkan Yağcı, “Türkiye’nin, bir turizm markası olarak, ‘ilk akla gelen, sağlık açısından güvenli, etkileyici ve tercih edilen tatil ülkesi’ algısını sürdürme hedefiyle iletişim çalışmalarını planladık. Sektör olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte TGA olarak bugünkü gündemi yönetirken, gelecek dönemin iletişim stratejilerini planlamaya, aksiyonlar almaya başladık. Bu doğrultuda ilk adım olarak insanların duygulara yönlenebilecekleri çatı bir söylem ile ‘Türkiye’nin her zaman onların yanında olduğu’ mesajını vurgulamayı amaçlayan ‘togethertoday’ konseptimizi hayata geçirdik. Bu zor dönemde birlik olma duygusunun önemini ön plana taşıyan ‘togethertoday’ manifesto filmimizi yayınladık ve tüm iletişim çalışmalarımızı ‘togethertoday’ çatısı altında topladık” diye konuştu.

TÜRK MUTFAĞI

İnsanların evde vakit geçirdiği bu dönemde, içerik trendlerini tüm dünyada yakından takip ederek; doğal zenginlikler, wellness, gastronomi değerlerini ön plana çıkaran içerik çalışmalarına öncelik verdiklerinin altını çizen Yağcı, “Bu kapsamda dünyada büyük ilgi gören Türk mutfağını ön plana çıkarmak adına farklı iş birlikleri ile video içerikler hazırladık. Ünlü şeflerimiz Refika Birgül ve Fatih Tutak ile hazırladığımız videolar milyonlarca kez izlendi. Marka takip raporlarında ‘Turkish Food’ etiketi twitter mentionları arasına girdi. Gastronomi dışında bu dönemde insanların kendi iç dünyalarına ve pozitife yönlenme arayışları içerisinde meditasyon içeriklerine yoğun bir ilgi oluştuğunu yaptığımız trend araştırmalarında gözlemledik. Ülkemizin doğal güzelliklerini, Türkiye’nin büyüleyici maviliklerinin kapılarını dünyaya Mercan Dede’nin özel olarak hazırladığı müziği ile ‘Turkish Therapy’ filmimizle açtık” ifadelerini kullandı.

ERİŞİM 125 KAT BÜYÜDÜ

GO Turkey sosyal medya hesaplarından yapılan iletişim çalışmalarının çok kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çektiğini ve olumlu geri bildirimler alındığını belirten Erkan Yağcı, “Togethertoday filmimiz ile yarım milyonluk bir izlenme, 11 milyon erişim ve yüzde 18 etkileşime ulaştık. Erişimimiz tam 125 kat büyüdü. Bu rakamlar ile dünyadaki tüm rakip turizm ülkelerinin faaliyetleri ile karşılaştırıldığında en yakın rakiplerimizin açık ara üzerinde sonuçlar” dedi.