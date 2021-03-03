‘Turizm sezonuna iyi başlamayı ümit ediyoruz’

Çetin, “Pandemi ile mücadele tedbirlerinin başarı durumuna bağlı olarak normalleşmeye geçilmesini ve turizm sezonuna iyi bir şekilde başlamayı ümit ediyoruz” dedi.



BELİRLEYİCİ OLDU

Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti: “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 büyüme kaydetmiş, dünyada pozitif büyüme gerçekleştiren az sayıda ekonomi arasında yer almıştır. Bu büyümede reel olarak yüzde 3.2 artan hane halkı tüketimi, yüzde 6.5 artan yatırım harcamaları ve yüzde 2.3 artan kamu harcamaları belirleyici olmuş, dış ticaretin büyüme etkisi ekside kalmıştır. Sektörel büyümelere bakıldığında reel olarak tarımın yüzde 4.8, sanayi sektörünün yüzde 2, finans sektörünün yüzde 21, bilgi ve iletişim sektörünün yüzde 13.7, kamu hizmetleri katma değerinin yüzde 2.8, gayrimenkul faaliyetlerinin yüzde 2.6 büyüme kaydettiği, buna karşılık hizmetler sektörünün yüzde 4.3, inşaat sektörünün yüzde 3.5, mesleki hizmetlerin yüzde 5.2 daraldığı görülmektedir. Kredi artışı ve kamu destekleri büyümeye önemli bir destek sağlamıştır. Ekonomide yüzde 1.8 büyüme elektrik tüketiminde artış verisi tarafından da desteklenmektedir. EPDK verilerine göre Türkiye elektrik tüketimi 2020 yılında yüzde 1.67 oranında artmış, bu artışta sanayi sektörü tüketimi belirleyici olmuştur.”

SEKTÖRLERİ FARKLI ETKİLEDİ

Pandemin sektör ve işletmeler arasında adaletsiz bir durum yarattığını kaydeden Davut Çetin, “Türkiye ekonomisinde yüzde 1.8 büyümeye sevinirken kapalı kalan, büyük ciro ve istihdam kaybına uğrayan sektör ve işletmelerimizi unutmamalıyız. Pandemi ile mücadele tedbirlerinin başarı durumuna bağlı olarak normalleşmeye geçilmesini ve turizm sezonuna iyi bir şekilde başlamayı ümit ediyoruz. Ancak turizm sektörü, yiyecek-içecek hizmetleri sektörü, kişisel bakım sektörü, özel eğitim, turizme bağlı perakende, giyim sektörü gibi çok sayıda sektörümüzün halen kira, kredi ve istihdam desteklerine ihtiyaç duyduklarını bir kez daha dile getirmek istiyorum” dedi.