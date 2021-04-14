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Ekonomi
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Turizm sezonu ne zaman açılacak? Bakan Ersoy'dan flaş açıklama...

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Turizm sezonu ne zaman açılacak? Bakan Ersoy'dan flaş açıklama...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun ne zaman açılacağı ile ilgili, "Hedefimiz mayıs ayı, salgını izleyip göreceğiz. (Rusya'nın Uçuş Yasağı Kararı) Kararın etkilerini bu hafta itibarıyla görmeye başlarız, vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabilir, yaz rezervasyonlarında sıkıntı yok" dedi.

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