Turizm istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Turizm geliri, geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 azalarak 3 milyar 913 milyon 758 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 75,4'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 24,6'sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin, bu çeyrekte yaptığı harcamaların 3 milyar 335 milyon 869 bin dolarını kişisel harcamalar, 577 milyon 890 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Geçen yılın 4. çeyreğinde tüm harcama türleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre azaldı.

Söz konusu çeyrekte yabancıların ortalama gecelik harcaması 67 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 35 dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalarak 4 milyon 582 bin 698 kişi oldu. Bunların yüzde 79,5'ini (3 milyon 642 bin 367 kişi) yabancılar, yüzde 20,5'ini ise (940 bin 331 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 64,9'u "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ülkeyi ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 15,1 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 9,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 66,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 81,9 azalarak 184 milyon 974 bin dolara geriledi. Bunun 182 milyon 245 bin dolarını kişisel, 2 milyon 729 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 86,8 azalarak 295 bin 981 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 625 dolara kayıtlara geçti.