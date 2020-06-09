‘Turizm işçileri fondan faydalansın’

Bu işçilerin sezonluk çalıştığına dikkat çeken Budak, “Kimse 2020 yılından bir şey beklemiyor. Avrupa Birliği seyahat kısıtlamalarını 1 Temmuz’a kadar uzattı. Rusya pazarı olumlu açıklamalara karşın hâlâ belirsizliğini koruyor. Böyle bir ortamda zaten otellerin yüzde 30’u açılacak, açılan oteller de yarı kapasite ile çalışacaklar. Bu demektir ki eğer önlem alınmazsa mevsimlik turizm işçilerinin en az yüzde 80’i, yeni sezonun açılacağı 2021 yılı nisan ayına kadar işsiz kalacak” dedi. Budak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, mevsimlik çalışanlarınkısa çalışma veya işsizlik ödeneği alamadığını vurguladı. Budak, “Turizm emekçilerinin en azından işsizlik sigortasından faydalanabilmeleri için gereken düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” dedi.