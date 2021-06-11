Turizm için son viraj

RUSYA ile yürütülen diplomatik girişimler ve turizm sezonuyla ilgili Cumhurbaşkanlığında bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Mehmet Nuri Ersoy, Rusya’nın Türkiye ile uçuş kısıtlamasını kaldırmasına ilişkin temasları sürdürdüklerini belirterek, “Görüşmelerimiz olumlu gidiyor. Ruslar ziyaret programı istediler, programı verdik. Randevu bekleniyor. Onlar bize 2 sayfa soru sordular, 150 sayfalık cevap verdik. Ruslar yerinde tespit yapacak” değerlendirmesi yaptı.

AVRUPA HIZLANDI

Kademeli normalleşmeyle birlikte turizm sezonu hazırlıklarıyla ilgili bilgiler de veren Bakan Ersoy, “Bütün ülkelerle bizim Sağlık Bakanlığı yetkilileri, diğer ülkelerin yetkilileriyle mutabakat sağlıyoruz. Her iki heyeti düzenli olarak, defalarca görüştürüyoruz. Herkesin karşılıklı soruları oluyor. Sorular cevaplanıyor. O aşamalar geçiliyor şu anda. Olumlu gidiyor hepsi. Şu ana kadar sekizden fazla ülkeyle görüşme sağladık. Avrupa ülkeleri de hızlandı. Şimdi Fransa ile de başlıyor. Hollanda, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinin tamamıyla görüşmeler yapılacak. Görüşmeler kapsamında önce sağlık birimlerinin mutabakatı sağlanıyor. AB kendi içinde karar verme aşamasında bulunuyor. Kararlarını yeni yeni alıyorlar. Avrupa dışı ülkeler de uyum sağlıyor” diye konuştu.



KRİTERLERE GELDİK

Alınan tedbirlerin etkisiyle Türkiye’nin vaka sayılarında Avrupa kriterlerine geldiğini kaydeden Bakan Ersoy, turistlerin gelişiyle ilgili temasların yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti. Ersoy, “Her ülkenin koronavirüsle ilgili kriterleri farklılık gösteriyor. Yani Avrupa’nın tek bir kriteri yok. Biri diyor 100 binde 50, diğeri diyor ki 100 binde 40. Bir ülke ‘bu yetmez mutasyon var’ diyor. Her ülkenin kendine ait kuralları olduğu için farklı yaklaşımlar geliştiriyoruz. AB ortak karar almıyor. Tavsiye kararı alıyor sadece. Avrupa dışı ülkelerde her ülke kendi kararını kendi alıyor. O yüzden ülkelerle tek tek görüşmeler yapılıp, temaslar sağlıyoruz” dedi.

RUSLAR TATİL KARARINI BEKLİYOR

RUS turizmciler de Türkiye’de tatile bir an önce onay verilmesini bekliyor. Önceki gün Hürriyet Rus turizmcilerin beklentilerini gündeme getirmişti. Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzikin, Türkiye’ye 21 Haziran tarihine kadar kısıtlama altında bulunan charter uçuşların temmuz başında başlamasını umutla beklediklerini dile getirdi. Barzikin, “Rusya yönetiminin Türkiye’yi Temmuz başında charter uçuşlara açması için iki önemli ve objektif nedeni bulunuyor. Bu nedenlerden ilki Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla başarılı mücadele vermesi. Türkiye’de son bir haftada vaka sayısı Dünya Sağlık Örgütü DSÖ ve Rusya’nın belirlediği kriterlere uygun hale geldi. Türkiye’nin Rus vatandaşlarına turizm için açılmasının ikinci önemli neden Rusya’da 500 bin üzerinde kişi, acenteler üzerinden satın aldıkları turları gerçekleştirilmeyi bekliyor. Bu durum ciddi maddi sorumluluk getiriyor” ifadelerini kullandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara