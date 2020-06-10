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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Turizm harcamasında taksit 18 aya çıkarıldı

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Turizm harcamasında taksit 18 aya çıkarıldı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı.

9 Haziran tarihli Kurul kararı ile yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 18 aya yükseltildi. Daha önce bu harcamalarda taksit sınırlaması 12 aydı. Açıklamada, “8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verilmiştir” denildi.

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