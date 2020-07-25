Turizm bölgelerinde plan değişikliği

Buna göre Bodrum Bitez ve Gökçebel, Kemer, Didim ile Adana Yüreğir, Eskişehir Tepebaşı’ndaki parsellerin imar planları otel, konut, ticari alan olarak değiştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın plan değişiklikleri dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TARLA VASFI DEĞİŞTİ

Antalya Kemer Belediyesi imar planlarında adliye ve kaymakamlık binası yapımı öngörülen ve yan yana olan toplam iki 8 bin 178 metrekarelik bu parsellerin fonksiyonu otele çevrildi.

Bodrum Bitez’de tarla vasıflı, 29 bin 130 metrekare büyüklüğündeki parsel ise plan değişikliğiyle 2 katlı konut alanı, günübirlik tesis, sosyal tesis alanı, kumsal, plaj, park olarak ilan edildi. Plan değişikliğine yapılan itirazlar ise kabul edilmedi. Gökçebel’de planda ham toprak olarak görünen, bir kısmı SİT alanı olan ve Tekfen Yalıkavakevlerinin bitişiğinde yer alan 24 bin 865 metrekare büyüklüğündeki parsel ise ticaret-konut alanına çevrildi. Yapılan itirazlar sonrası parselin SİT alanı olan kısmı plan dışı bırakılırken, diğer bölümlere ilişkin itirazlar reddedildi. Yine Gökçebel’de yanında zeytinli tarlalar bulunan, 46 bin 170 metrekarelik bir başka parselin planı da ticaret-konut alanı, gelişme konut alanı, park, yol kullanımıyla değiştirildi. Aydın Didim’de ise 44 bin metrekarelik ham toprak alanı, gelişme konut alanı, ticaret alanı olarak ilan edildi. İzmir Karşıyaka Şemlikler Mahallesinde ise 6 bin metrekare arsa, özel sosyal tesis alanı oldu. Adana Yüreğir Devlet Hastanesi yanındaki 18 bin 111 metrekarelik arsa da kentsel çalışma alanı, ticaret alanı oldu.

KONUT ALANI OLDU

Eskişehir Tepebaşı’nda ise 80 bin metrekaresi sağlık alanı, 96 bini rekreasyon ve 13 bin 200 metrekaresi belediye hizmet alanı olan bölgede imar planı değişikliği yapıldı. ÖİB’in yeni planında sağlık tesis alanı kaldırıldı. Yaklaşık 68 bin metrekarelik alana konut eklenirken, rekreasyon alanı 38 bine, belediye hizmet alanı da yaklaşık 12 bin metrekareye düşürüldü. 26 bin metrekare park alanı olurken, okullar da eklendi. Tepebaşı Belediyesi söz konusu değişikliklerin planın ana ilkelerine aykırı olduğu iddiasıyla iptali için dava açacak. ÖİB’in imar planlarını değiştirdiği tüm bu parselleri önümüzdeki günlerde satışa çıkarması bekleniyor.Özelleştirme İdaresi’nin Aksaray ili merkez ilçesinde 4 bin 673 metrekarelik bir başka arsası ve üzerindeki yapıları 15 milyon liraya Mehmet Karaca’ya satıldı. Satışa ilişkin Cumhurbaşkanı onayı ise dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.