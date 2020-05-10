Turizm Bakanı'ndan Olimpos açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Olimpos'a ait yeni plana ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Olimpos'ta koruma alanının genişletildiğini söyleyen Bakan Ersoy, plan haricindeki yapılarda yıkımların başlayacağını söyledi. Sosyal medya ve bazı platformlarda algı yaratıldığını belirten Bakan Ersoy, belediye ve bölge halkının planı desteklediğini kaydetti.

Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Olimpos konusu benim bakanlığımdan önce netleşmiş, gerçekleşmiş bir konu. Dosyasını istedim, detaylı şekilde inceledim. 1990’lı yıllardan itibaren Olimpos Deresi çevresinde izinsiz ve plansız ahşap bungalov tipi yapılaşmalar başlıyor. Hem iç turizmde hem de dış turizmde çok cazip bir şekilde ilgi görüyor. Bu yapılaşmalar artıyor. Kontrolsüz yapılaşma arttığı için 2017 yılında hem oranın yerel belediyesi hem de Olimpos Ören Yeri Kazı Başkanlığı talebi üzerine arkeolojik sit irdelemesine başlanıyor. Bunun sonucu olarak da mevcut arkeolojik sit düzenlemeleri yeniden yapılıyor. Şubat 2017’de bu düzenleme açıklanıyor. 3.5 yıl öncenin konusu. Sağdaki haritaya bakıldığında iki alan var. Kırmızı olan birinci derece arkeolojik koruma alanı, mavi olan ikinci derece arkeolojik koruma alanı. Toplam alana baktığınız zaman 614 hektar yani mavilerle kırmızıların toplam alanı 614 hektar. Bu düzenlemeden sonra öndeki kırmızı alan normalde 200 hektar yani ilk düzenlemede 200 hektar kırmızı alan 414 hektar mavi alan var. Bu düzenlemeden sonra ikinci birinci derecedeki 200 hektarlık koruma alanı aslında genişletiliyor, 250 hektara çıkıyor. Şu anda yeni planda birinci derecedeki arkeolojik sit alanı 200 hektardan 250 hektara çıkıyor. Yani alan genişletiliyor. Bizim Ören Yeri Kazı Başkanlığımız’ın kazı talebi üzerine yapılıyor. Esas koruma alanı sınırları genişletiliyor. Birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarında herhangi bir yapılaşma yapamadığınız gibi olduğu gibi korumak zorundasınız. Özünde bu vardır. Ve birinci derecedeki arkeolojik sit alanının çevresi 200 hektardan 250 hektara çıkarılıyor. Bakın orada yanlış bir algılama yaptırılıyor. Doğrusu budur, planı inceledikleri zaman görürler. Ayrıca ikinci derecedeki 24 hektarlık bir alanda Olimpos Deresi üçüncü derece arkeolojik sit alanına çevriliyor. Sosyal medyada ve bazı platformlarda bu bilinçli olarak yapılıyor. Her zaman karşımıza çıkan bir konu. Sanki alanın tamamı 614 hektarlık alanın tamamının arkeolojik sit derecesinin düşürüldüğü gibi algı yaratılmaya çalışıldı. Aslında bu program da iyi fırsat oldu. Detaylı açıklama şansım oldu. Halbuki fotoğraflarda gördüğünüz hassas olarak belirtilen noktadaki kıyı bandındaki koruma alanı 200 hektardan 250 hektara çıkarıldı. Arka bölümdeki dere yatağını içeren kısımdaki sadece 24 hektarlık bir kısım ki burada zaten 1990’dan beri 30 yıldır temelsiz ahşap yapılaşma var. Bu alanda 24 hektarlık alanda bir düzenleme yapıp üçüncü derece arkeolojik sit alanı oluyor. Geri kalanı yine arkeolojik sit alanı olarak korunuyor. 614 hektarın sadece yüzde 4’lük kısmı üçüncü derece arkeolojik sit alanı oluyor geri kalanı yüzde 96’lık kısmı aynen korunması gereken alan şeklinde korunuyor. Bu plan niçin gerekti? Bir koruma planı yapmak zorundasınız. Koruma planı dahilinde, planın dışında kalan alanlar ve planın içinde yeşil alan veya yol güzergahı içinde olan binalar zaten yıkılacak. Yıkımın da önünü açıyoruz aslında. Uygunsuz binaların yıkımının önünü açıyoruz. Diğerleri de plan dahilinde resmileşmiş olacak. Belediyenin oraya altyapı götürme şansı var düzenli şekilde. Plan şuna izin veriyor, ahşap temelsiz yapı olacak ve iki katlı olacak. Belediye ve yöre halkı planı destekleyecek açıklamalarda bulundu. Cuma günü bir talimat verdim. Oraya tekrar arkeoloji irdeleme ekibi gönderin. Sondajlara ek sondaj yapın. 36 noktada sondaj yapılarak yapılmış bu çalışma. 36 notkaya ilaveten yine ek sondajlar yapın. Herkes emin olsun, içi rahat olsun.